Política | 29 may 2024 Incertidumbre Ley Bases: A pesar del optimismo de Francos, el Gobierno no consiguió dictamen en el Senado LLA no logró que se firme un único dictamen para darle cuerpo parlamentario y que se trate en el recinto. Ahora habría cuatro dictámenes. “No contamos con los números suficientes”, dijo Bartolomé Abdala.

Postal del plenario de este miércoles en la Cámara Alta.