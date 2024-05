Advierten por la permanencia de “tres cepos”

El economista Claudio Zuchovicki se refirió a la existencia de “tres cepos” en el marco cambiario argentino, al tiempo que esbozó una hoja de ruta para eliminarlos “progresivamente”.

“La suba de precios es altísima pero sinceraste un montón de precios de la economía, es incomparable con el del año pasado que estaba todo congelado. Con respecto al cepo, lo que están haciendo es con datos que nosotros no tenemos, deben ver cosas que nosotros no para no liberar las restricciones”, analizó en declaraciones a El Observador.

En este sentido, detalló que “quedan tres cepos: el impuesto país; la restricción de hasta 200 ‘palos’ con contado con liquidación y la obligación al exportador de vender. Hay momentos en los que no te podés equivocar porque no hay marcha atrás”.

“Es como un avión cuando despega: una vez que carreteó no hay marcha atrás, cuando decidió despegar, ya está, tiene que despegar. De afuera es más fácil hablar, es difícil tomar esas decisiones”, admitió Zuchovicki sobre la postura del Gobierno frente al cepo y al dólar.

Finalmente, consideró que “va a ser bastante selectivo el proceso de mejora, en algunos sectores sí va a pasar como es la minería. Le tengo fe al crédito como movilizador”.