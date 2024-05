“La división del PRO es negativa e innecesaria”

El senador nacional con mandato cumplido por el PRO, Humberto Schiavoni, lamentó la “negativa e innecesaria” interna en el partido amarillo, ya que “le resta fuerza como interlocutor del Gobierno”.

“Me parece que fue una decisión apresurada, porque lo que pasó fue una consecuencia dentro de las cosas que podían estar previstas”, acotó en torno a la ruptura en la Legislatura bonaerense.

De todos modos, manifestó en declaraciones a Perfil Radio que “unido o dividido, el PRO siempre ha sido coherente en sus posiciones”.

“No comparto esa visión de que si a Javier Milei le va bien desaparece el PRO y si le va mal también. Es un partido que tiene dos décadas de existencia, representación en todas las provincias con concejales, diputados, senadores, intendentes y gobernadores. Tiene una experiencia de gobierno de cuatro años en la nación y varios años en la Ciudad de Buenos Aires”, acotó Schiavoni.

En igual tono, recalcó: “No creo que el PRO desaparezca de la noche a la mañana, al contrario. Si le va bien a Milei muchas de nuestras ideas generales van a ser ratificadas, ideas que sostuvimos durante años y que intentamos poner en práctica cuando fuimos gobierno nacional. Por lo tanto, creo que puede ser una reivindicación del ideario del PRO”.

“Al PRO le va a ir mal si no somos coherentes con lo que somos, con nuestro ideario y con lo que significó el PRO como Gobierno nacional. Si no somos coherentes con nuestras ideas y nos adecuamos oportunistamente a otras, seguramente ahí sí no va a ir mal. De lo contrario, creo que podemos hacer un gran aporte a la recuperación del país”, reiteró el exlegislador.

Finalmente, en torno a lo acontecido el año pasado,evaluó que “lamentablemente la interna nos hizo mucho daño, nos desperfiló y enturbió nuestra propuesta. Fue un error nuestro de campaña”.

“Creo que Milei venía en esa misma senda pero sin los condicionamientos de una interna, que lo llevaron a tener mejor performance. Cualquier apoyo, tanto material como de dirigentes políticos, si no está sintonizado con lo que la gente quiere, no tiene ninguna chance de imponerse”, finalizó.