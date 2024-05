Según Boudou, “Alberto Fernández le abrió la puerta al desquicio de Milei”

El exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, criticó la marcha del actual Gobierno de La Libertad Avanza, aunque también cargó contra la pretérita administración de Alberto Fernández, porque “no resolvió ni de cerca las expectativas de la población”.

“El momento que estamos viviendo requiere reflexionar mucho sobre la caracterización del Gobierno, pero también sobre la caracterización de las ideas del campo nacional y popular”, contextualizó el referente de Soberanxs.

En este sentido, informó que el 8 de junio se realizará en la Universidad Nacional de Lanús el Tercer Plenario del Pensamiento Nacional y Popular, una serie de encuentros que convocan a intelectuales, docentes, trabajadores de la cultura y de los medios de comunicación para ofrecer una alternativa al “griterío de las redes sociales”.

Asimismo, Boudou consignó en declaraciones a la AM 750 que hay que discutir la “configuración” de un espacio “frentista” para el campo nacional y popular y, más que nada, “reflexionar sobre los cómo y la caracterización de este gobierno que esta haciendo difícil en términos de la política tradicional de nuestro país”.

“¿Qué es lo que pasó en el último Gobierno?”, inquirió, dado que eso fue “un escalón indispensable para la llegada de Milei”.

En concreto, explicó que la administración del Frente de Todos “sin dudas es una condición necesaria para la llegada de Milei, porque no resolvió ni de cerca las expectativas que la población había puesto en él. Al no suceder, abrió el camino para esa situación”.

“Muchos y muchas de nosotros veníamos pidiendo que el Gobierno anterior tenía que encarar un proceso distributivo apenas comenzó y no sucedió. Y además, las personas que dirigieron la parte económica del Gobierno, consolidaron en algún sentido la política de Mauricio Macri. Y me parece que es un tema que no se ha discutido lo suficiente, y hay que seguir discutiendo, porque el FMI va a estar en Argentina hasta que un Gobierno lo encare en serio”, enfatizó el exministro de Economía.

Y remató: “En términos materiales, el Gobierno (de Alberto Fernández) abrió las puertas a este desquicio que tenemos hoy”.