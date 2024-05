Adorni aseguró que “Argentina ahora sí tiene futuro”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó el dictamen que lograron la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado y la “reacción positiva” que provocó en los agentes económicos, al registrarse una suba de las acciones argentinas de más del 4 % y un retroceso del riesgo país en torno al 5 por ciento.

En ese marco, el funcionario ponderó la “magnífica labor” que ha desarrollado el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por “cumplir los objetivos que le encomendó el presidente Javier Milei a pocas horas de asumir su nuevo cargo”.

En instantes comenzará la conferencia de prensa del Vocero Presidencial en Casa Rosada.https://t.co/1L4dR9cNXl — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) May 31, 2024

En la habitual conferencia de prensa que brinda en la Casa Rosada, el funcionario destacó a su vez el viaje del Presidente a los Estados Unidos, donde se reunió con los principales CEOs tecnológicos del mundo, ante quienes “se ha propuesto que se posicione al país como un centro de innovación para al desarrollo de la Inteligencia Artificial”.

“Es una señal clara de que la Argentina está transitando por un camino que ahora sí tiene futuro, y no como antes que la decadencia nos estaba llevando puestos a todos”, exclamó Adorni..

Por otra parte, Adorni manifestó el “total apoyo del presidente a la ministra Pettovello”, a quien elogió por llevar adelante “un trabajo increíble para que todo lo que tenga que llegar en materia de ayuda llegue a quien le tienen que llegar”.

“El cronograma de entrega de alimentos está en un procedimiento natural y habitual cuando se comienzan a acercar las fechas de vencimiento”, puntualizó.

Además, sostuvo que “tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. No hay en los galpones ningún alimento para comedores ni para ningún otro destino que no sea un escenario de emergencia o de catástrofe que esperemos que no ocurra”.

“Todo esto en definitiva parte de una auditoría, que es una tarea habitual para la ministra. Se inició un sumario y, por cuestiones que hacen a determinada falta de transparencia, se hizo una denuncia el miércoles en la Oficina Anticorrupción”, anexó.

Finalmente, el portavoz consignó que “nosotros no ocultamos los problemas. Los contamos y los corregimos. Si hay un funcionario que no cumple con las expectativas o que pierde la confianza de su autoridad superior, también es removido”.