Tachan de “ficcional” a la desaceleración inflacionaria

El economista y extitular del Palacio de Hacienda del Chaco, Eduardo Aguilar, cuestionó la marcha del Gobierno, al tiempo que sostuvo que si la Ley Bases “finalmente sale, veremos por primera vez qué ejercicio hace este Javier Milei de convicciones democráticas tan difusas y qué ejercicio hace de los vetos parciales”.

“Me tocó votar un blanqueo donde excluimos a los familiares y parientes de los políticos y fue una discusión de horas y luego Mauricio Macri la vetó en cinco minutos. Aún saliendo veremos qué hace Milei con esto”, alertó el exsenador nacional.

No obstante, destacó la designación de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, dado que”los procesos que necesita Argentina para salir adelante demandan acuerdos políticos amplios; y esperemos que el gobierno vaya en esa línea porque es de la única forma en que los actores aprendan”.

“Argentina no es difícil de cambiarla. El problema no son los cambios, sino que no duran y en consecuencia no disparan inversiones o procesos de producción. Eso requiere acuerdos políticos básicos y eso requiere diálogo”, agregó en declaraciones a CNN Radio.

En la faceta económica, analizó que “la baja de la inflación tiene mucho de ficticio con el atraso de las tarifas, lo que muestra que el superavit fiscal tiene mucho de ficticio. Veo una combinación explosiva, con una baja de inflación ficticio, un superávit ficticio y un atraso cambiario”.

“Cuando estas expectativas se coordinen contra el proceso de atraso cambiario y efectivamente no estén las anclas que el Gobierno dice que está. Quiero ver esto más cerca de fin de año, a ver si se siguen animando a la motosierra y la licuadora”, prosiguió Aguilar.

Además advirtió que si se avanza en la salida del cepo, “no es un buen augurio” para la Argentina. Y profundizó: “La baja de la inflación es ficcional no sólo por el atraso de las tarifas, sino también porque la actividad está cayendo un 20 %. Ese retraso de ventas y en el consumo tiene mucho impacto en los precios”.

Finalmente, el especialista apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); “Argentina necesita programas de incentivos muy fuertes para pequeñas, medianas y grandes inversiones, pero no en modelos de enclave como los que tiene en modelo el RIGI. El resto de la recaudación viene cayendo”.