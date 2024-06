Japanese Film Festival Online: el mejor cine nipón para ver desde casa

La Embajada del Japón en Argentina junto a la Fundación Japón invita a disfrutar del cine japonés con un ciclo pensado para todos los amantes del séptimo arte.

En una época donde la virtualidad y el streaming ya son parte de nuestra cotidianidad, esta propuesta permite descubrir lo mejor de las producciones niponas que no llegan a plataformas comerciales, desde la comodidad de nuestros hogares.

Del 5 de junio al 2 de julio el público en Argentina podrá disfrutar de 25 títulos de origen japonés seleccionados especialmente para el Japanese Film Festival Online 2024.

El festival se dividirá en dos etapas: Primera: Entre el miércoles 5 de junio y el martes 18 de junio se podrán ver 23 películas nunca vistas en Argentina, de géneros variados como drama, romance, comedia, acción, entre otros, incluyendo cuatro cortos del género terror, un clásico, un documental y un anime. Segunda: Del miércoles 19 de junio al martes 2 de julio estarán disponibles dos series inéditas en el país.

Todos los contenidos podrán disfrutarse de manera totalmente gratuita, con subtítulos en español, a través de este link: https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2024/argentina/

La industria cinematográfica japonesa fue una de las más potentes del siglo XX, aclamada en prestigiosos festivales internacionales por su elegancia visual y su nivel de detalle escénico. En la actualidad el nuevo cine japonés muestra una gran flexibilidad al incorporar elementos de diferentes culturas, a la vez que continúa buscando inspiración en su propia historia.

La tercera edición del Japanese Film Festival Online es un proyecto de la Fundación Japón creado con el objetivo de compartir la emoción del cine japonés en todo el mundo. El festival se llevará a cabo en 27 países simultáneamente (Argentina, México, Brasil, Perú, Brunei, Camboya, China Continental, India, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Australia, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido, Egipto y Nueva Zelanda) durante dos semanas en el mes de junio 2024 y los residentes en Argentina podrán ver 25 contenidos japonesas de diferentes géneros de forma totalmente gratuita y con subtítulos disponibles en 16 idiomas.

Además, las películas School Meals Time Graduation; Jungle Emperor Leo, aka Kiba the white lion; The lines that define me; Wedding high; y The Zen diary, tendrán la opción de subtítulos en japonés para los estudiantes y amantes de este idioma.

En esta edición y de manera exclusiva, dirigiéndose por primera vez al público hispanohablante, el director Wajima Kōtarō de la película The Lone Ume Tree será entrevistado por Diego Brodersen -crítico de cine y director de programación de la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín- con interpretación al castellano y un espacio luego de preguntas y respuestas del público. Esta actividad está coorganizada con la Fundación Japón en México.

Será el miércoles 5 de junio, de 20:15 a 21:30 hora, en el marco de un evento online vía Zoom, gratuito con inscripción previa a través de este link. Además, esta actividad será transmitida en vivo por la cuenta de Facebook de la Embajada del Japón en Argentina: @Emb.jp.ar

Todos los films

