A los gritos, Milei se comparó con Moisés y deslizó que el kirchnerismo puede “tirar un muerto”

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a ensayar una enfática defensa de su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al tiempo que responsabilizó al kirchnerismo por las críticas hacia la funcionaria que está en el ojo de la tormenta por las severas irregularidades en la distribución de alimentos.

“No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires... No sea cosa que además quieran plantar muertos”, deslizó el mandatario.

Yendo más allá, no descartó “que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto”.

“Si usted quiere romper a los intermediarios, que son unos delincuentes, lo van a acusar de ir en contra, de matar pobres”, planteó el líder libertario en declaraciones a Radio Mitre.

Luego dijo que la oposición le da “pena porque no tienen altura de ninguna característica para entender la magnitud” de lo que está haciendo el Gobierno.

“Lo que está pasando en Capital Humano es que hay una ministra valiente, capaz, y con todas las agallas necesarias para enfrentar a todo este conjunto de delincuentes. Y que no sólo se queda en una denuncia mediática. Va y lo lleva a la justicia”, celebró Milei.

Intentando desviar una pregunta sobre las irregularidades, el jefe de Estado se quejó que “amenazan a las familias de todos los miembros (de este Ministerio) que están avanzando en estas denuncias” contra opositores.

“¿Qué va a esperar usted de un kirchnerista? Lo lógico es que la traten de operar, que la ensucien por los medios, que le inventen cosas, que digan barbaridades sobre ella para tratar de desprestigiar. En lugar de decir ‘es falso lo que está diciendo’, no. La tratan de ensuciar, le tratan de hacer trampa, para que ella y su equipo se intimiden”, exclamó.

Por último, desestimó los cuestionamientos a sus frecuentes viajes al exterior: “También lo criticaban a Moisés, que es el máximo libertador de la historia de la humanidad”.

“Cuando Moisés se levantaba temprano, lo criticaban; porque seguro que se levantaba temprano porque estaba peleado con la mujer. Si se levantaba tarde, decían que estaba haraganeando, y si se levantaba en punto, decían que no tenía nada que hacer”, puntualizó.

Y cerró su idea: “Lo que quiero decir es que, si a Moisés, que fue el máximo libertador de toda la historia de la humanidad, lo criticaban todo el tiempo frente a semejantes logros, a mí me pueden decir lo que se les dé la gana. Si lo criticaban a Moisés, ¿cómo no me van a criticar a mí?”.

“Cuestionan porque son miopes, son seres ínfimos que no entienden la lógica de lo que está pasando. Ya pasó la época de las palomas mensajeras, yo estoy conectado todo el tiempo con mis ministros y creer que uno no puede trabajar porque está a 5 mil kilómetros de distancia, es algo precario”, cerró.