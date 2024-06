“Dogmatismo creciente”: Lacunza advirtió por la insustentable política cambiaria

El exministro de Economía de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, advirtió por el “dogmatismo” que reina en el Gobierno en torno a la política cambiaria, “no tanto por el atraso, sino por la persistencia”.

También habló de la imposibilidad de una “recuperación en V”, tal y como plantea la administración libertaria y dijo ver “más una recuperación en forma de pipa”.

“Los motores de la reactivación del consumo y la inversión no van a alcanzar. El salario real es menos de un 20 % inferior al de hace seis meses. Era una ficción lo otro. Todavía no empezó a recuperarse y si se empieza a recuperar porque la paritaria le gana en algún punto a la inflación, no se recuperará en dos meses. Va a ser en forma de pipa, con una recuperación más parsimoniosa”, argumentó el economista.

En declaraciones a LN+ consignó que “la inversión, que es el otro gran motor, tampoco me parece que tenga tanto caballos de fuerza” y “hasta que eso no esté disipado cuál es el puerto de llegada, el Gobierno tiene un mensaje difuso entre dolarización y competencia de monedas”.

“Hasta que la tasa de interés y el tipo de cambio hayan aterrizado, al igual que los costos, insumos, salarios y la energía, no creo que haya un boom de inversión. Ni con la Ley Bases ni con el RIGI. Primero tiene que estar asfaltado el camino”, enfatizó.

Acto seguido, reiteró: “Percibo algún dogmatismo creciente por parte del Gobierno, y temo que quede encerrado en esa lógica, que le dio resultado hasta el día 180, pero que no lo lleva al día 360. No tanto por el nivel de atraso cambiario, que me parece que es incipiente, sino por su persistencia. Esta historia del dólar yendo al 2 por ciento y los precios al 5 por ciento, es una historia finita, no muy duradera”.

“La sociedad le está otorgando a este Gobierno una paciencia inédita. Llegó a la elección pasada hastiada de un Estado presente, que era ausente, de una inflación galopante y un set de privilegios de la casta. Por eso, Milei ganó con tres palabras: anticasta, dolarización y motosierra”, analizó.

Luego sostuvo que “a pesar del ajuste severo de estos meses, la gente todavía le otorga, le concede, más tiempo, porque sabe que llegó por primera vez en muchos años a que así no se podía seguir. En esta primera etapa y seis meses, el Gobierno, con un diagnóstico correcto, audacia y pericia, evitó una catástrofe. Había quedado una operación muy delicada. Había un riesgo, entre otros, de hiperinflación, de problemas con los depósitos, y una inflación de 200 % anual”.

“Hace seis meses no se podía alquilar. Son las luces de los primeros seis meses. También hay sombras, que tienen que ver con la recesión y la calidad del empleo. Lo que hizo fue correr el velo. Había una situación artificial. Se corrió el telón y resultamos ser más pobres de lo que pensábamos”, agregó.

De todos modos, puso de relieve que “esa esperanza está sostenida en una propuesta de gobierno inédita, pero va a tener que anclarse en algún rebote de esa recesión porque los próximos 180 días van a estar dependiendo de que la tasa de impaciencia no le gane a la recuperación”.

“El plan básico de atender la emergencia del desequilibrio fiscal, para que no haya maquinita, normalizar el tipo de cambio y que haya crédito, que es un plan de un año, me parece que está bien concebido. Pero sí deben saber que las teclas que les sirvieron en un verano que parecía caliente, no son las mismas para un invierno frío”, prosiguió.

Finalmente, consignó que “hay que saber afinar el programa y no tentarse con metas de corto plazo, como que la inflación sea más baja mes a mes. Con buenas noticias. Es más o menos lo mismo que en junio la inflación sea 4-5-6, lo que no hay que hacer es atrasar el dólar o las tarifas, porque un salto -en inflación- sería letal”.