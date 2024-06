Alperovich se declaró “inocente” y alegó estar “muerto en vida”

Este lunes José Alperovich declaró en la causa que se le sigue por abusos sexuales y se declaró “inocente” al tiempo que alegó estar “muerto en vida” por las denuncias en su contra.

“Este es un juicio armado, mi idea es dar la cara y que se pueda esclarecer todo”, expuso el tres veces gobernador de Tucumán, quien agregó al respecto que apunta a que “todos puedan tener una idea de que yo no abusé de ella”.

“Ella”, como menciona Alperovich a la presunta víctima, es una de sus sobrinas, hija de un primo suyo, cuyas iniciales son FL y tenía 29 años de edad al momento de los hechos, que habrían sido cometidos entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, mientras el ahora juzgado transitaba una campaña electoral para volver a la primera magistratura tucumana, en disputa con quien resultara ganador en esa contienda: Juan Manzur.

La acusación es por tres hechos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal, cometidos en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y la Ciudad de Buenos Aires; FL oficiaba de su secretaria privada.

“Soy un hombre de casi 70 años. Lo que me está pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas con respecto a todo, pero hace 5 años que estoy sufriendo por todos los medios ‘Alperovich violador’, y la verdad es que me cambió la vida”, expuso Alperovich ante el juez Juan Ramos Padilla.

Agregó el dirigente político juzgado que “un hecho de estas características a uno le cambia la vida, yo soy un hombre muerto en vida, tengo a mi familia que está destruida, pero confío y vengo a dar la cara. Vengo a que se saquen todas las dudas, y mi mayor deseo es que al final de esto se sepa la verdad”.

Ante ello, el titular del Tribunal Oral Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires le dijo que “la prueba va a decir la verdad”, a lo que el también exsenador nacional retrucó con una pregunta: “¿Voy a arruinar mi vida a esta edad? Yo no abusé de ella”.

La declaración de Alperovich llegó este lunes, una vez concluida la ronda de testigos y previo a escuchar los pedidos de condena en su contra.