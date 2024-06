Alimentos acaparados: Stolbizer advirtió por “falta de gestión” y posible “corrupción”

La diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, se refirió al escándalo por los alimentos acaparados por el Ministerio de Capital Humano y puso de relieve que “esto habla de la mezcla de varios componentes que vemos desde el mes de enero, la mezcla de la inexperiencia y la soberbia es muy mala”.

Asimismo, dio cuenta que estos hechos pueden obedecer a “la falta de gestión y la posibilidad de episodios de corrupción”, que el mismo Gobierno ha perpetrado “para proteger a la ministra” Sandra Pettovello.

“A esto se le suma la sobreactuación del Presidente y de todo su Gabinete, cuando es un episodio tremendamente controvertido y lo mínimo que merece es una investigación y que la ministra responda preguntas. Que vaya al Congreso y que pueda ser interpelada, que de la cara, porque parece que es más importante la ministra que esclarecer los episodios”, enfatizó la líder del GEN.

Así las cosas, advirtió que “estamos frente a la posibilidad de que se hayan cometido delitos por parte de la propia ministra”.

“Esto va en la misma línea que baja el propio Presidente de la Nación, él solamente lee, no tuvo ninguna conferencia de prensa y no tiene contactos con la gente. Se la pasó viajando y visitando lugares en el exterior, pero no visitó ninguna fábrica de la Argentina o una de sus provincias. Sólo habla con algún periodista que él elije para decir las cosas que a él le interesan decir, pero no se somete a ningún tipo de interrogatorio o de conversación”, fustigó Stolbizer.

En declaraciones a la AM 950, precisó que existen espacios manejados por gente ligada al kirchnerismo, ya sea por falta de gente por parte de la administración actual; o como resultado de pactos y acuerdos.

“Milei llega porque el peronismo financió en gran medida su campaña y ayudó para que llegara, ante el temor de Juntos por el Cambio, que era la oposición que se visualizaba más segura”, juzgó y estableció que existen subejecuciones presupuestarias: “Hay lugares que no ejecutaron nada a estas alturas y esto después sirve para decir que contienen el equilibrio fiscal, pero a costa de cosas que no se están haciendo”.

“Además el Gobierno siguió percibiendo, a través del impuesto a las naftas, el recurso que iba al fondo de la Zona Fría, que es el subsidio para las zonas del sur. Sin embargo, estuvo cuatro meses sin enviar eso y poniendo al borde de la quiebra a muchas de las cooperativas eléctricas y de gas del sur. A la inutilidad se le suma la utilización de esos recursos, que tenían un fondo y una utilización específica, y perjudicando a muchos”, lamentó.

Finalmente, en torno al crecimiento de la pobreza y de la indigencia, reflexionó: “La mirada es de una preocupación extrema, no vemos medidas que resuelvan esa cuestión. Muchas de las decisiones del gobierno y de las que alardean, tendrán consecuencias más complicadas. Vemos el riesgo del agravamiento de estos números”.