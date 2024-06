Alberto Fernández advirtió por el mensaje libertario: “La gente no parece reaccionar”

El expresidente, Alberto Fernández, reiteró cuestionamientos al Gobierno de La Libertad Avanza, al tiempo que advirtió que el presidente Javier Milei “expresa el conservadurismo en su grado más extremo”.

De todos modos, recordó que “la derecha ya gobernó en Argentina, ya tuvo su propia experiencia, y no solamente gobernó durante más de una década sino que gobernó la mayor provincia que es Buenos Aires. Pero no estoy muy seguro de que esté pasando lo mismo”.

“Lo que no quiere decir que nosotros no tengamos que revisar cosas nuestras, porque hay algo que no estamos sintonizando con la sociedad, eso está clarísimo. Y hay algo, en el mensaje libertario, que logra impregnar en la gente, y que realmente la confunde, porque cuando uno mira y se da cuenta que en cinco meses se cerraron 250 mil cuentas sueldos, son 250 mil empleos formales que se perdieron”, expuso el dirigente peronista.

En declaraciones a Radio Perfil, recapituló: “Tengamos presente que nosotros tuvimos 34 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido de empleo registrado, y llegamos a crear alrededor de 550 mil empleos registrados. Quiere decir que en cinco meses se tiró por la borda el trabajo de cuatro años. Y sin embargo la gente no parece reaccionar”.

“Debe haber ahí algo que es muy eficiente del discurso o de la gestualidad del gobierno, o hay una incapacidad nuestra para podernos hacer entender lo que francamente queremos”, contrapuso el exmandatario.

En igual tesitura, planteó que “es un tema que nosotros debemos analizar y que yo vengo proponiéndole a muchos compañeros, yo ahora estoy en España, pero estuve en Argentina más del último mes, estoy yendo y viniendo, y pude hablar con muchos compañeros y explicarles la mirada que tengo”.

“Creo que poco a poco vamos poniéndonos de acuerdo entre nosotros sobre lo que nos está pasando. Tenemos que realmente reaccionar, porque lo que le está pasando a Argentina es muy grave”, alertó.

Acto seguido, postuló que “más allá de la gestualidad y del maltrato público, que la Argentina esté peleada con China, Brasil y España es una cosa difícil de entender. Y que indefectiblemente va a tener consecuencias, porque Brasil es nuestro principal socio comercial. Hoy en día tenemos la más baja cantidad de exportaciones de Argentina a Brasil en la historia”.

“El segundo socio comercial que tenía Argentina era China, que ya dejó de comprarnos carne, por ejemplo, y hoy le está comprando carne a Brasil y Uruguay. Y de ser nuestro segundo socio, ha bajado al tercer puesto de nuestro intercambio comercial”, anexó.

Finalmente, manifestó que “son todas cosas de las que ya estamos sintiendo los efectos. Cuando vemos cómo cae la producción industrial, cómo crece el desempleo, cuando nos enteramos que en cinco meses se cerraron 250 mil puestos de empleo registrado, que es casi la mitad de lo que nosotros pudimos crear en cuatro años. Todo eso es muy preocupante”.

“¿Hasta dónde la gente va a decir, no importa y esperemos? No lo sé, pero lo que no puedo hacer es dejar de llamar la atención. Es realmente grave”, sentenció Fernández.