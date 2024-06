Escándalo en Comodoro Py: Juan Grabois y Leila Gianni se dijeron de todo

El escándalo por los alimentos a punto de vencerse guardados en depósitos del Ministerio de Capital Humano, en un contexto de avanzada crisis social y económica, sumó un nuevo capítulo este martes en los pasillos de la Cámara Federal donde el dirigente social Juan Grabois y la funcionaria Leila Gianni se cruzaron y se dijeron de todo.

El insólito episodio se dio a la salida de una audiencia en Comodoro Py, en el que el dirigente de la UTEP y la secretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano de la Nación se cruzaron, discutieron y terminaron peleándose a los gritos.

“Ladrona sos vos y además como abogada sos berreta”, dijo Grabois, quien cerró con un “chau kuka ladrona”, mientras que le funcionaria le pidió que deje “de extorsionar a la gente, ladrón”.

Gianni incluso le pidió que deje “de usar el nombre de Dios en vano”, mientras que el líder social le espetó: “Tenés un pingüino tatuado en el brazo y un león en la remera”, haciendo uso del pasado kirchnerista de la funcionaria, y su actualidad libertaria.

La audiencia previa a este entuerto fue, como se explicó anteriormente, en la Cámara Federal de Comodoro Py, y estuvo encabezada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Ante ellos, el Gobierno pidió revertir la orden del juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de alimentos, en la que expuso el propio Grabois y la mano derecha de Sandra Pettovello lo interrumpió en más de una oportunidad.

Ante todo, recordemos lo que estamos discutiendo. Es el derecho a la alimentación. Es que haya pan en cada mesa en el granero del mundo. No estamos discutiendo la política nuclear, no estamos discutiendo el tipo de cambio, no estamos discutiendo la Ley Bases. Estamos hablando de… pic.twitter.com/guuq0SxW7F