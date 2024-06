Otro revés parlamentario para el Gobierno: Diputados aprobó la nueva fórmula jubilatoria

La Cámara baja le dio media sanción a un proyecto que propone una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. A partir de un acuerdo entre Unión por la Patria, la UCR y otros bloques dialoguistas, fue aprobado por 160 afirmativos, 72 negativos y ocho abstenciones y ahora será girado al Senado para su debate.

A partir de las 11.26 de la mañana y con quórum de 140 diputados nacionales presentes, se realizó este martes una sesión especial, donde se debatieron cinco dictámenes de distintos bloques parlamentarios acerca de la fórmula de movilidad previsional.

La sesión fue convocada por el diputado nacional Rodrigo De Loredo (UCR), entre otros, a fin de considerar los proyectos sobre el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Los textos abordados fueron el dictamen de mayoría presentado por la bancada de la Unión por la Patria y los dictámenes de minoría, firmados por la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica; La Libertad Avanza; el PRO; y el Frente de Izquierda.

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el diputado Ricardo Herrera (UxP) explicó que se lograron cinco dictámenes en las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, “luego de la presentación de 13 proyectos presentados por diputados y diputadas de diferentes bancadas”.

“Tenemos una enorme responsabilidad de revertir el error de considerar a los jubilados como variable de ajuste de este modelo económico. Es inadmisible que este modelo económico dependa del ajuste a jubilados, docentes y ajuste de planta estatal”, advirtió el diputado.

Desde la bancada de la UCR, la diputada Gabriela Brouwer de Koning defendió uno de los dictámenes de minoría y dijo que “garantiza” el porcentaje de inflación, el haber mínimo de la canasta básica y la variación salarial.

“Hoy el 86 % de los jubilados y pensionados no logran cubrir la canasta básica, por eso es urgente e imperativo que nos aboquemos a resolver este problema”, anexó, para luego dar cuenta que “llegamos a este recinto con una propuesta pensada, reflexionada, que ha sido producto de un debate plural y participativo y hubo un aporte clave de la Oficina de Presupuesto del Congreso que analizó la viabilidad del proyecto”.

En tanto, la diputada Alejandra Torres (HCF) expresó que “lejos de ser una simple medida económica, representa un acto de justicia con nuestros jubilados y nuestras provincias”.

“Se trata de respaldar una solución transitoria para una propuesta de reforma integral, debemos apuntar a un sistema de movilidad que tenga en cuenta la inflación de enero”, dijo.

👉Si no usamos el #FGS para pagar a los jubilados y sostener el equilibrio fiscal, ¿para qué lo queremos?



👉No pagar deudas con jubilados que ganaron juicios contra la ANSES y cajas provinciales no transferidas, NO es ahorro, es posponer gastos que se tendrán que pagar a futuro pic.twitter.com/rtAN4eBqO3