Caputo en su salsa: “Lo peor ya pasó”, “no los vamos a defraudar” y “la gente nos viene a agradecer”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se mostró por demás optimista con la “recuperación” argentina, al tiempo que le agradeció a la sociedad por el respaldo a La Libertad Avanza.

Al brindar el discurso de apertura del Latam Economic Forum 2024, el funcionario pidió un fuerte respaldo empresarial como contrapartida de una promesa de baja de impuesto y arengó: “No tengan miedo de apostar, no los vamos a desilusionar”.

Tras confesar estar “en un pico de motivación”, explicó que eso se debe al “apoyo de la gente”, ya que “constantemente vienen a agradecer, se siente un montón”.

“El agradecimiento es nuestro porque, para los que no nos venimos a dedicar a la política, como todos los del Gobierno, estamos por vocación de servicio, en buen cristiano, a ‘comer merda’, y realmente el apoyo y el agradecimiento de la gente no voy a decir que es caviar porque no me gusta, pero es milanesa con papas fritas. Es realmente sentir eso de todos los estratos sociales, lo hace gratificante, es una motivación enorme”, reflexionó Caputo.

🗣️"El apoyo de la gente es milanesa con papas fritas"



Luis Caputo en el Latam Economic Forum⭕️ https://t.co/Z7aTir9nD3 pic.twitter.com/6hA9JZgHjW — El Destape (@eldestapeweb) June 5, 2024

Además, recalcó: “Si no tuviéramos este Presidente, con esta personalidad, no estaríamos frente a la oportunidad histórica que tenemos de cambiar el país”.

“El mérito de estar en el lugar del Presidente y tener el nivel de convicción que él tiene es algo no común. Si hubiera sido común no estaríamos en donde estamos como país. Parece una obviedad, pero se le resta importancia a eso, incluso a veces se lo cuestiona. Yo me voy a preocupar el día que lo vea cambiar de personalidad porque es eso lo que nos permite tener la confianza para animarnos a tomar esas medidas que nadie se animó a tomar por décadas”, anexó el titular del Palacio de Hacienda.

Luego recordó que recibieron un “paciente en coma cuatro” y “la realidad es que estamos en franca recuperación”.

“Ver que lo que uno pensó y diagramó se materializa en resultados reconforta mucho y nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro porque creemos que lo peor pasó y que ya hay signos bastante elocuentes de una recuperación”, aseveró el ministro.

En otro pasaje de su mensaje, advirtió que “está muy instalado creer que el cambio tiene que venir del sector público y no es así”.

“Las decisiones individuales de cada uno de ustedes a nivel de ciudadano y de empresas hacen toda la diferencia. Estamos brindando las condiciones y las oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo mas rápida posible”, enfatizó.

En igual tenor, planteó que “lo estamos haciendo con un orden macro que no hubo en décadas y con leyes que les van a permitir regularizar la situación laboral de sus empleados, patrimonial, invertir. Esto es fundamental y es para mí es más importante incluso que la Ley Bases”.

Y dirigiéndose a los gerentes empresariales, instó: “Hagan ese click, por favor. Una vez que uno entiende que la política para muchos es un negocio, entiende las actitudes que ve en el Congreso. Lo que dice el Presidente es cierto. Cambiar eso no es fácil, estamos cortando todo, estamos tocando intereses”.

“Lamentablemente con el voto no alcanza. Tenemos que lograr convencer a muchos de ustedes que es más que el voto, que apuesten en este modelo porque no los vamos a desilusionar. Si el país arranca, y arrancamos a crecer, cosa que ya está pasando, nosotros vamos a devolver eso en baja de impuestos y vamos a entrar en un círculo virtuoso que no experimentamos en muchísimo tiempo. Estamos cerquísima de eso”, remató.