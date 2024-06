Píparo muy lejos de La Libertad Avanza: “Enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes”

La diputada nacional, Carolina Piparo, confirmó su alejamiento irreversible de La Libertad Avanza, ya que evaluó que los libertarios “se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes”.

“Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los ‘liberales’, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado”, alegó la legisladora en declaraciones a Clarín,

Asimismo, recalcó: “No fui, no soy ni seré fanática de nada ni de nadie. Desde mi banca, mi compromiso es con el país, con los argentinos en general y con los bonaerenses en particular”.

“No me sorprenden los ataques sin fundamentos porque no es la primera ni será la última vez, pero creer que van a disciplinarme con insultos por redes, es subestimarme”, acotó Píparo, para luego dar cuenta que “la idea de que no se puede disentir en nada y de que se debe obedecer sin fisuras no tiene nada de liberal”.

Previamente, en redes sociales había advertido que “Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos. El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente”.