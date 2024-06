Leda, la sanadora rosarina, muestra su faceta de cantante pop: “Al estar aquí”

La cantante católica rosarina Leda Bergonzi estrenó su sencillo “Al estar aquí”, bajo la producción musical de Martín Kano.

Este single cuenta con su videoclip rodado en Buenos Aires, Argentina, producido y filmado por Misericordia Music con la producción ejecutiva de Matías de Gyldenfeldt y Martín Kano; la dirección y fotografía de Thomas Luque y los arreglos musicales de Agustín Seva y Magui.

“Con una canción elevada a Dios, podemos entrar en comunión íntima con el Padre, y deja de ser un Dios lejano, para ser un Dios cercano que es Padre amoroso”, reflexiona la oriunda de San Lorenzo.

Leda, de 44 años de edad, es la fundadora del grupo de oración “Soplo de Dios Viviente”. Desde pequeña se desarrolló en la iglesia católica mostrando un gran interés y devoción a la misma.

Su conexión espiritual la llevó a expresarse mediante la Adoración Eucarística como forma de oración y alabanza a Dios. En el año 2023 comenzó a desarrollar el deseo de generar canciones las cuales se lanzaron ese mismo año, con el afán de ampliar la forma de alabanza y poder llegar a más personas propagando la adoración a Dios.

Días atrás Leda visitó el Santuario Nuestra Señora de Lourdes en Santo Lugares, provincia de Buenos Aires, una de sus primeras visitas fuera de su ciudad.

En tanto, el 28 de mayo volvió a la ex Rural de Rosario, donde se converge la espiritualidad con la alabanza a Dios a través de sus canciones.

“Nosotros somos instrumentos. Digo nosotros, los que nos disponemos a servir a Dios. Cuando era chica tenía muchos anhelos, quise ser modelo, cantante”, supo revelar en una entrevista televisiva.

🔴 LA SANADORA LEDA BERGONZI EN CRÓNICA



💬 “Dios está en medio nuestro. Qué equivocados que estamos cuando creemos que estamos solos. El tema es quién puede escuchar a Dios” https://t.co/jhWo6pSLml pic.twitter.com/KOThJewy9B — Crónica (@cronica) May 24, 2024

Y completó: “Quise ser empresaria, me iba muy bien, era muy buena con el diálogo y los negocios. Pero después se me apareció Dios y entendí que no hay más nada”.