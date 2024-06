Milei se jactó de ser “el que destruye el Estado desde adentro”

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó su “batalla cultural” y volvió a defenestrar al Estado y a la prensa.

“Amo. Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro”, aseveró en una charla que concedió en San Francisco, Estados Unidos, al medio Free Press, publicada tanto en formato audiovisual como escrita.

“Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de calumnias, injurias, mentiras, tanto sobre mi persona como sobre mis seres más queridos, que son mi hermana, mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado”, puntualizó el líder libertario.

De todos modos, pese a ese odio, reconoció que debía meterse en “la arena política” y celebró estar encarando “el ajuste fiscal más grande de la humanidad”.

