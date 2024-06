Monzó se mostró “preocupado” por Milei, y dijo que “está más cerca de Cositorto que de Alberdi”

Emilio Monzó se mostró “muy preocupado” con la estabilidad emocional y la psicología del presidente Javier Milei, y dijo que lo ve “mucho más cerca de (el detenido líder de Generación Zoe, Leonardo) Cositorto que de Alberdi o Von Mises”.

Durante una entrevista con Radio con Vos, el diputado nacional expuso: “Me preocupa la psicología de él, el acto del Luna Park. Lo que gritaban, todo bárbaro, pero el show de él, yo no soy de mirar actos pero me quedé a mirarlo porque me pareció más cerca de Cositorto que de Juan Bautista Alberdi o Ludwig vos Mises”.

Monzó debió aclarar luego que la comparación con Cositorto “no es en relación a las estafas piramidales”, por las que hoy en día está detenido, sino “en las expectativas” en “lo virtual, en siempre generar expectativas con grandilocuencias: ‘Tengo a la mejor ministra del mundo’, ‘vamos a cambiar el Planeta’, ‘soy el líder del mundo’, ‘soy el mesías’”.

“Con esto de apelar a lo emocional, a las redes, en esta sociedad de la dispersión la atención se atrae con la agresión, y es inversamente proporcional a la transformación que tiene que ver con los acuerdos, pero utilizan permanentemente a esta personalidad que agrede porque impacta en la sociedad, y tienen resultados electorales exitosos, como ha pasado en Brasil con Bolsonaro, con Trump en Estados Unidos, con el Brexit, que fue netamente emocional y hoy lo está pagando Inglaterra”, agregó el legislador del bloque Hacemos Coalición Federal.

🎥| Emilio Monzó ve al presidente Javier Milei “más cerca de Cositorto que de Alberdi” pic.twitter.com/zw30bz5TzS — ANDigital (@ANDigitalOK) June 6, 2024

Y prosiguió: “Milei es producto de esa situación, pero la campaña ya pasó y ahora hay que tener un Gobierno sólido, gente profesional que lleve adelante ese Gobierno… estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero también estoy de acuerdo con la eficiencia además de la eficacia; con la eficacia sola se hace daño”.

Monzó también abordó la conformación del Gabinete y el peligro de no mantener a funcionarios que manifiesten autonomía, al sostener que con la “personalidad” del primer mandatario solo puede haber “obsecuentes” en el Gobierno.

“Si un Broda o un Cavallo te están haciendo una crítica constructiva y vos sos reactivo… todos los Gabinetes se conforman por leales y gente que tiene un activo de legitimidad de manera propia. Es un equilibrio”, apuntó, y cerró: “Cuando a vos te van ganando los leales, que son los que te dicen las cosas que vos querés escuchar para estar cómodo, lo que tenemos como contraposición es que esos leales te aíslan de la realidad, y Milei se está aislando de la realidad”.