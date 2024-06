Victoria Resco inauguró “Solapa”, nuevo ciclo de entrevistas a escritores

Este jueves se estrenó el primer capítulo de Solapa, autorxs fuera de foco, motorizado por el Grupo Planeta.

Se trata de un ciclo quincenal en el que la intención es conocer el lado B de los escritores que forman parte del catálogo de la editorial.

La primera autora en participar es la escritora juvenil Victoria Resco, cuyo último libro se titula La mentira perfecta. El ciclo contará con la presencia de autores de todos los géneros y sellos que son parte de la editorial.

Se trata de un contenido propio generado por el equipo de prensa y comunicación de Planeta que consiste en un formato corto con un ping-pong de preguntas para conocer el lado B del autor.

“El mundo de la comunicación ha cambiado y nosotros no somos ajenos a esta transición: el formato on y offline van de la mano, no existe uno son el otro por eso empezamos a producir contenido periodístico in house con un enfoque desestructurado y adaptado a los tiempos que vivimos”, resumió María Estomba, directora de Marketing y Comunicación de la editorial.