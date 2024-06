Absuelven a un policía en La Plata que fue acusado de asociación ilícita por su propio comisario

Este viernes el exagente de la Policía Bonaerense Luis Antonio Núñez fue absuelto en el juicio que se le seguía bajo el cargo de asociación ilícita, una causa penal que se inició en el año 2019 cuando el acusado era el segundo jefe de la Comisaria Sexta de Tolosa, y cuya denuncia fuera promovida por el entonces comisario de esa seccional, Ezequiel Arnau.

Luego de radicada la denuncia, el entonces fiscal Marcelo Romero elevó el expediente a juicio y señaló que había testimonios de vecinos para sostener que Núñez era parte de un grupo dedicado a robar autos, a robar sus partes y a incinerarlos en la jurisdicción que el acusado –en ese entonces era jefe de Calle– tenía a su cargo.

Se sostenía que Núñez mantenía contactos con un conocido delincuente apodado “Maldad Baudagna” y con su hijo. En esa línea también se mencionó que un grupo de menores era parte de la estructura delictiva.

En el juicio, que comenzó este miércoles, hubo un puñado de testigos, entre ellos dos vecinos de Tolosa y el mismo denunciante Ezequiel Arnau. Los vecinos no supieron dar precisiones, incluso una de las personas que declaró ante los jueces no reconoció al imputado: “Yo me acabo de enterar acá en la puerta de que Tony, es Núñez, después de 5 años”, explicó la mujer, dando cuenta de su desconocimiento sobre la identidad del acusado.

En tanto otro de los testigos se mostró confundido e impreciso: “No me acuerdo de mucho porque tuve un golpe en la cabeza por un accidente y me olvidé de cosas”, se escuchó bajo juramento y ante los magistrados del Tribunal Oral y Criminal Nº 4 de La Plata.

En tanto, el entonces comisario Ezequiel Arnau sostuvo que denunció los hechos al tomar conocimiento de lo que se decía sobre su subordinado: “Tuve que hacer la denuncia porque es mi obligación como funcionario público, si no lo hago incurro yo en un delito”, contó. Agregó que Núñez fue apartado del cargo preventivamente y que no fueron policías de la Comisaria Sexta los que se ocuparon de investigar su culpabilidad: “Eso no nos corresponde a nosotros”, le dijo a la fiscal Leila Aguilar.

“Chismes y buches”

La mencionada fiscal de Juicio Leila Aguilar desistió de la acusación este viernes y dijo que no posee elementos para probar la existencia de una asociación ilícita; en esa linea le explicó a los jueces que la investigación no tuvo un seguimiento con escuchas telefónicas ni con fotos ni filmaciones: “No se pueden sostener cargos por chismes de barrio y buches”, sostuvo.

Por su parte, Núñez quebró en llanto al ser absuelto y sus abogados defensores Bruno Strassera y Julio Beley destacaron la objetividad de la fiscal Aguilar. En ese marco, Beley expresó que “desde el primer momento estábamos seguros de su inocencia, y en cuanto a la duda razonable, no ha existido ningún elemento de prueba que vincule a Núñez con ninguna asociación ilícita; por eso no tengo más trámite que pedir la absolución de mi asistido”.

Por último, los jueces Juan Carlos Bruni, Emir Caputo Tártara y Carolina Crispiani comunicaron que Núñez queda libre de culpa y cargo.

Tras el juicio el expolicía explicó entre lágrimas que buscará recuperar su carrera en la fuerza después de tantos años de perjuicio. Cabe señalar que estuvo detenido y que un porcentaje de su sueldo fue recortado conforme a la normativa administrativa que rige en estos casos.