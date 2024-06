Para Messi el Madrid “es el mejor club del mundo” y dejó la puerta abierta a un nuevo Mundial

El mejor futbolista del Planeta, Lionel Messi, fue contundente al considerar cuál es el mejor equipo del mundo, y dijo sin dudarlo que es el Real Madrid, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de disputa un nuevo Mundial con la camiseta albiceleste, cuando siempre sostuvo que el de Qatar significaría su despedida de estos eventos, y se acordó de los periodistas que lo criticaban tras Rusia 2018 y la llegada de Lionel Scaloni.

Durante una entrevista con Infobae, Messi indicó que “si es por resultados” el mejor equipo “es el Madrid” porque “es el último campeón de la Champions”, aunque aclaró que “si es por juego, es el Manchester City de (Pep) Guardiola”.

Messi: "El Real Madrid es el mejor equipo del mundo."

En ese marco, dijo que la Selección Argentina “es favorita” en esta Copa América, más allá de ser el último ganador de esta competencia, del Mundial de Qatar 2022 y de la Finalissima, contra el campeón europeo, Italia.

“Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita. Cuando arranca un campeonato, sea mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata, igual que Brasil y más en esta Copa América”, expuso el crack del Inter Miami.

Más adelante en la charla, el Pollo Álvarez, su entrevistador, le consultó sobre su futuro en la Selección, y le consultó “de qué depende” que Messi juegue el próximo Mundial: “Sí, lo dije. Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente”.

Luego aclaró que “todavía queda mucho para…” aunque inmediatamente se rectificó: “Queda mucho y poco, porque pasa rápido, pero queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento”, y fue incluso más explicativo: “También la edad es una realidad que está ahí, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España”.

Finalmente la consulta se dirigió a las críticas recibidas tras el Mundial 2018, en Rusia, y el aquelarre que era el Seleccionado en aquella época, sin director técnico fijo y con problemas organizativos de por medio, pero apuntándole a los periodistas y sus arteras declaraciones de ocasión, hoy muy diferentes por cierto.

“La verdad es que yo siempre fui indiferente a todo eso. Si bien la he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho, sobre todo extra futbolístico, en el cual en muchas cosas o la mayoría por no decir todas, eran mentira, inventadas y que eran con intención de hacer daño… intentaba no darle bola”, explicó, y subrayó que quienes “más sufren son la familia, los que están cerca de uno, que miran y consumen todo y tienen la bronca, la impotencia, el querer reaccionar, decir algo”.

Messi agregó que “era una época en la Selección que vendía mucho todo eso; el criticar, el matar. Que parecía que querían que a la Selección le vaya mal para poder tener un poco más de rating o hacerse un poco más conocidos. Yo creo que hoy el momento es otro y el periodismo hacia la Selección cambió mucho también. Antes de empezar a ganar había cambiado y, cuando ganás, obviamente mucho más”.

Luego de sostener que “hay un montón” de periodistas que les bajaron la caña, indicó que “sé quiénes son”, y allí todo terminó, por ahora, con la modestia que al mejor jugador de fútbol lo caracteriza.