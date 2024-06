Scorsese presente en la premiere mundial de la nueva película de Celina Murga

Este sábado tuvo lugar en el Festival de Cine de Tribeca, en New York, la premiere mundial de la película El aroma del pasto recién cortado (The Freshly Grass Cut), con la presencia estelar de Martin Scorsese, productor ejecutivo del film.

La directora Celina Murga estuvo presente, acompañada por los protagonistas Joaquín Furriel y Marina de Tavira.

También asistieron los productores Valeria Bistagnino, Tomás Eloy Muñoz, Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman, Fidela Navarro, Juan José López y Pedro Barcia y Delfina Montecchia, quienes desempeñaron un papel crucial en la realización de la película.

Este equipo talentoso presentó su trabajo ante una audiencia internacional, subrayando la importancia y el impacto potencial de la película en la industria cinematográfica.

