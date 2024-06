“¿Podemos evitarlo, no?”: La frase de la funcionaria de General Rodríguez que chocó e iba borracha

Un increíble hecho ocurrió en las primeras horas del pasado domingo en General Rodríguez donde una funcionaria de la Municipalidad local chocó violentamente el auto que manejaba e hirió a una persona, intentó negarse al test de alcoholemia, se comprobó que manejaba extremadamente borracha y finalmente fue aprehendida por la Justicia.

Se trata de Paola Szchur, subsecretaria de Desarrollo Comunitario local, quien fue partícipe activa de un violento impacto mientras manejaba su Chevrolet Corsa de color blanco sobre la Ruta 7, muy cerca de la calle Manuela Maison, en este distrito del Conurbano bonaerense oeste.

El problema fue que en el impacto, Szchur golpeó a una camioneta Chevrolet Blazer que conducía Juan Ortiz, de 43 años de edad, quien le relató al portal La Posta Noticias que “la señora esquiva una moto y yo la quiero esquivar abriéndome, pero me tira el auto encima, me pegó y me arrancó un espejo. Golpeó desde las dos puertas para atrás, y me destrozó el tráiler”.

Ante esta situación, intervino personal del Centro de Operaciones Municipal (COM), de la Policía Bonaerense y de la Dirección de Tránsito local y, tras constatar cómo estaban los involucrados, llegó el momento de practicarle los test de alcoholemia a todos, hasta que le llegó el turno a la funcionaria quien intentó negarse.

“Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿Sabés quién soy yo? ¿Sabés que no, no? Dale, dale”, expresaba la mujer, que quedó filmada por las cámaras de La Posta Noticias, y que incluso llegó a decir que “es mi auto nomás”, casi sin darse cuenta de que había chocado.

Cuando dejó de escupir el medidor y logró soplar lo suficiente para que brindara el resultado del examen, el positivo fue contundente, y estrafalario también: 3,21 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Según los especialistas, con 4 gr/l se llega al coma alcohólico, y con 5 gr/l se llega a la muerte. Esta mujer ahora, luego de haberse recompuesto de la evidente borrachera que tenía, deberá dar explicaciones, pero ante la Justicia.