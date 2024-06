Ley Bases recortada: Francos afirmó que “no deja de ser un triunfo impresionante”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró la aprobación de la Ley Bases en el Senado y puso de relieve que “pese a modificaciones que han surgido en el propio recinto y algunos temas que han caído, no deja de ser un triunfo impresionante”.

“El mundo está mirando este proceso de transformación sustantivo de la Argentina de pasar de un populismo berreta que nos ha destruido a un manejo de la libertad en todos los niveles”, exclamó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.



Acto seguido, admitió que la Ley Bases “no soluciona todos los problemas de la Argentina”, pero “es una herramienta que nos va a permitir avanzar en muchos temas pendientes”.

“Con estas leyes nos hemos independizado de un grupúsculo político que ha generado un impacto en la economía y en la sociedad durante estos últimos 20 años que queremos finalmente dejar atrás”, acotó Francos.

Sobre la exclusión de la Ley Bases al Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina de las empresas a privatizar, informó que “presentaremos proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización sobre las empresas que aquí no están incluidas”.

Y en cuanto al rechazo a las modificaciones en Bienes Personales y Ganancias, fue categórico: “Sabemos que las vamos a recuperar en la Cámara de Diputados cuando el proyecto vuelva allí”.

“¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas que son los que más recursos coparticipables generan?”, interrogó el ministro coordinador.

Asimismo, reflexionó: “Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política”.