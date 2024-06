Día Mundial del Donante: la Provincia realiza colectas de sangre en 25 distritos

Hoy, 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lo celebra durante todo el mes con jornadas de donación en 25 municipios bonaerenses bajo el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este año: “20 años celebrando la generosidad: ¡Muchas gracias, donantes de sangre!”.

Para sensibilizar sobre la necesidad de donar, la Gobernación y la sede ministerial fueron iluminados en color rojo el juevesy también se verán así esta noche.

La Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la OMS, designó el 14 de junio de cada año como Día del Donante de Sangre porque en esa fecha nació Karl Landsteiner, el patólogo y biólogo austríaco que descubrió los grupos sanguíneos ABO.

Hoy es el #DíaMundialDelDonanteDeSangre



Este año se cumplen 20 años celebrando la generosidad.



Descubrí por qué es importante donar sangre.

➕https://t.co/HXxVWAN5Q5 pic.twitter.com/WaVLq7SKCL — OPS/OMS Argentina (@opsargentina) June 14, 2024

La cartera sanitaria provincial realizará este viernes colectas de sangre en La Plata, Tres de Febrero, Mar del Plata, Quilmes, Florencio Varela, San Isidro, Pergamino, San Nicolás, Bolívar, Rafael Castillo, Bahía Blanca, San Fernando, Miramar, Carmen de Patagones, Pinamar y Rauch.

También se llevarán a cabo charlas de promoción y visitas guiadas a los Centros Regionales de Hemoterapia. Laura González, la directora ejecutiva del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires “Doctora Nora Etchenique” señaló que “estas fechas siempre son importantes para celebrar con las y los donantes de sangre”, y agregó que “si bien el Día Mundial se festeja el 14 de junio, nosotros extendemos las actividades durante todo el mes”.

Asimismo, destacó que “es imprescindible que se instale la donación en la agenda porque la sangre no se fabrica, depende de las personas con compromiso social, empatía y solidaridad”.

“Todos los días trabajamos para cambiar el paradigma del donante de reposición por el donante voluntario, de esta manera garantizamos la demanda transfusional de las personas que lo necesitan a diario”, acotó.

La directora del Instituto enfatizó que “si logramos sumar más donantes voluntarios, no sólo tenemos más stock de sangre a disposición, sino que también liberamos a las familias de los pacientes de estar pendientes de convocar gente para que vaya a donar”.

Por qué donar

Al día de hoy, no existe reemplazo artificial de la sangre humana, por eso, la solidaridad y la responsabilidad social de cada uno y una de nosotras es clave porque la sangre se necesita todos los días. Hemorragias por accidentes, partos, operaciones, enfermedades oncohematológicas son algunas de las situaciones que se viven a diario en los hospitales y que requieren de una transfusión.

La sangre obtenida en una donación se separa en sus distintos componentes para que cada paciente reciba el que necesita. El plasma, por ejemplo, suele necesitarse para déficit de factores de coagulación; las plaquetas, para leucemias, quimioterapia y grandes hermorragias y los glóbulos rojos para cirugías, accidentes, trasplantes y anemias.

Durante la donación de sangre no se corre ningún riesgo para la salud. El material que se usa es estéril y descartable. Además, donar sangre no debilita, no engorda, ni adelgaza, ni trae ningún perjuicio al donante. Inmediatamente después de la donación, el organismo comienza a compensar el volumen extraído (450 ml.) de modo que el o la donante no notará ninguna diferencia.

Antes de donar, ya sea en centros de donación o en colectas de sangre, el equipo de salud le realiza al potencial donante una entrevista confidencial destinada a evaluar su aptitud y determinar posibles contraindicaciones, para cuidar al donante y al receptor. La información brindada durante la entrevista queda protegida por la confidencialidad médica.

Después de cada donación se hacen estudios de laboratorio a la sangre extraída para detectar posibles infecciones como sífilis, hepatitis o VIH. Si alguno de los estudios imposibilita la utilización de la sangre, la unidad se descarta y el donante es convocado para su información, orientación y derivación.

El “hemotour”

Como novedad, este año, el Centro Regional de Hemoterapia La Plata y el de Tres de Febrero realizarán visitas guiadas para las y los donantes en los sectores que habitualmente están restringidos al público.

Con los cuidados necesarios para garantizar la seguridad de los procesos que se realizan en los laboratorios y áreas de producción, los visitantes podrán observar los procedimientos que se realizan con la sangre. En La Plata se realizarán dos recorridos: el primero a las 9.30 horas y el segundo a las 11.30. En Tres de Febrero, las visitas se llevarán a cabo entre las 14 y las 16 horas y, luego, compartirán una merienda con los visitantes.

COLECTAS DE SANGRE EN LA PROVINCIA

Viernes 14

· La Plata- Centro Regional de Hemoterapia- Calle 71 entre 26 y 27. De 7 a 15 hs.

· Tres de Febrero- Centro Regional de Hemoterapia- Besares 4550. De 8 a 13 hs.

· Mar del Plata- Centro Regional de Hemoterapia- Estado de Israel 3698. De 8 a 12 hs.

· Quilmes- Hospital Iriarte- Allison Bell 770. De 8 a 12 hs.

· Florencio Varela- UPA 11- Novak y Las Charrúas. De 8.30 a 12.30 hs.

· San Isidro- Centro Dr. Rossi- Dardo Rocha 3034. De 9 a 14 hs.

· Pergamino- Hospital San José- Liniers 950. De 8 a 12 hs.

· San Nicolás- Escuela Fray Luis Beltrán- Av. Moreno 401. De 8 a 11.30 hs.

· Bolívar- E.E.S. Nº 4- Av. Prof. A. Cancio 230. De 8 a 12 hs.

· Rafael Castillo- Hospital Favaloro- Av. Eva Perón 5200. De 9.30 a 12.30 hs.

· Bahía Blanca- Hospital Penna- Av. Lainez 2401. De 8 a 11 hs.

· San Fernando- Hospital Cordero- Belgrano 1955. De 7.30 a 15 hs.

· Miramar- Hospital Cassano- Diagonal Dupuy y 32. De 8 a 12 hs.

· Carmen de Patagones- Hospital Ecay- Dr. Baraja N° 740. De 8 a 12 hs.

· Pinamar- Hospital Olaechea- Av. Enrique Shaw 255. De 8 a 11 hs.

· Rauch- Iglesia Evangélica- Balcarce 580. De 8 a 12 hs.

Sábado 15

· San Pedro- Cruz Roja- H. Yrigoyen y Rivadavia. De 8 a 13 hs.

· Quilmes- Plaza San Martín- Mitre y Rivadavia. De 8 a 12 hs.

· Ituzaingó- Hospital Bicentenario- Coronel Brandsen 2768. De 9 a 13 hs.

· Lanús- Hall Central de la Municipalidad- Av. Hipólito Yrigoyen 3863. De 8 a 12 hs.

Martes 18

· San Martín- Hospital Thompson- Avellaneda 2131. De 8.30 a 10.30 hs.

Miércoles 20

· Vicente López- Concejo Deliberante- Av. Maipú 2502. De 8 a 12 hs.

· F. Ameghino- Hospital Municipal- Av. San Martín 281. De 8 a 12 hs.

· Viamonte- Hospital Municipal- 6 de Agosto s/n. De 7 a 11.30 hs.

Jueves 27

· Monte Grande- Colegio San Agustín- Gral. Alvear 60. De 8 a 12 hs.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

· Tener entre 16 y 65 años

· Pesar más de 50 kilos

· Sentirse en buen estado de salud al momento de donar

· Llevar DNI o documento que acredite identidad

· Desayunar normalmente

· Si te hiciste un tatuaje/piercing o te realizaron una cirugía, deben pasar al menos 12 meses