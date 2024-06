Carrió: “La República está en riesgo con Milei como con Cristina”

La cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, advirtió que “el verdadero problema” en la Argentina de hoy “es la economía real”, Y “no hay ningún plan para eso, ni siquiera hay nada en la Ley Bases”.

“Como decía (José) Ortega y Gasset, para que haya una nación que avance tiene que haber un proyecto vital. Esto no existe porque, en realidad, el proyecto vital del Presidente es destruir el Estado. Ahí hay una contradicción que se debe saldar por un acercamiento al republicanismo del Presidente o una tensión de carácter imprevisible o la falta absoluta de proyecto. Esto tenemos que ver en los próximos meses”, analizó la exlegisladora.

En igual tono, reflexionó: “Si sos anarcocapitalista, querés que destruir el Estado, pero desde afuera. Ahora, si sos el representante del Estado y tu misión no es achicarlo o transformarlo, sino destruirlo… Ahí puede haber un punto de distopía muy grande. Es decir, una situación entre lo que él cree y lo que puede pensar en términos de gobernabilidad”.

Consultada por La Nación en torno al apoyo popular que conserva Javier Milei, pese a que aplicó el ajuste “más grande de la historia”, según dice el propio presidente, Carrió evaluó que es “porque expresa la bronca. Acá hay un problema terrible: nadie quiere volver atrás. Y esto me parece bueno”.

“Ahora encontró una forma de salir adelante, la única que le ofrecía la segunda vuelta. Y le prometía una libertad que tiene que ver mucho con la sensación de prisión de la pandemia y, sobre todo, con la de falta de sentido de la vida de amplios sectores populares jóvenes sin destino”, anexó ‘Lilita’.

“Entonces, ese apoyo es una espera. Una cosa es la espera y otra, la esperanza. La esperanza es más cierta. En cambio, esta esperanza de muchos argentinos del 50 % en realidad es una espera ilusionada. Eso es distinto a una esperanza cierta”, completó la líder de la Coalición Cívica-ARI.

Por otra parte, sostuvo que “cuando se pierde el lenguaje, se pierde la cultura. En ese lenguaje no se puede convivir. No podemos ir de una polaridad a la otra, de una banquina a la otra. Tampoco se puede perder la cultura de las clases medias. Vivimos un cotilleo insultante, que es una de las peores formas de violencia. Eso lo describí en el contrato moral en el 2002 como violencia de la comunicación. Esto se inició con Cristina y Néstor Kirchner, pero se agravó de una manera inadmisible para la gente educada de cualquier lugar”.

“La República está en riesgo con Milei como con Cristina. Los extremos ponen en riesgo las repúblicas y las democracias”, alertó, al tiempo que puntualizó que si el mandatario sigue por esta vía “se extermina a la clase media”.

“Yo trabajo para otra cosa, no para la destrucción del Estado. No creo en el materialismo puro y duro, sino en el humanismo; no uso la religión, porque creo en la tolerancia religiosa y política. En una de esas cambia la ejecución, porque Milei, en realidad, es un gran actor o un influencer. Tendrá que demostrar que es gobernante, pero falta para eso”, cerró.