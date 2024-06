Ritondo: “No veo mileismo, veo una fuerza del cambio profunda”

El diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, negó que su fuerza haya sido cooptada por La Libertad Avanza, aunque subrayó que el electorado macrista “votó el cambio. Y el terror al fantasma, que es el kirchnerismo, lo ve”.

“En la calle nos dicen que ayudemos al Presidente. Lo ves en la figura de Mauricio. Falta mucho para cualquier discusión de estas. Nosotros no salimos a diferenciarnos. Mantenemos nuestra identidad del PRO haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y sin dudas en el Congreso se demostró que defendemos las leyes, ponemos la cara y lo hacemos porque lo sentimos”, puntualizó.

En tanto, explicó que “falta muchísimo para la estrategia electoral. Puede haber una lista del PRO y una de la Libertad Avanza , o puede haber un frente electoral”.

“Nosotros estamos mostrando la voluntad de acompañar poniendo el cuerpo. Un año antes de la elección ya había gente que se peleaba por los ministerios en nuestro espacio y decían que el que ganaba las PASO del PRO era el presidente. Y salimos terceros. Hay que ir con calma”, matizó Ritondo en declaraciones a Infobae.

Luego reflexionó: “Cuando no te votan es porque dejaste de representar algo. Y nosotros dejamos de representar el cambio, las ideas de la modernidad. Nos pasó a todos, no sólo a los candidatos. Pasó algo en la sociedad que no vimos o que vimos tarde. Y hubo alguien que representó el cambio más que nosotros. Y que se mostró como la alternativa al kirchnerismo”.

“En la Argentina el miedo a que vuelva el kirchnerismo es mucho más fuerte que el antimileismo. El daño que produjo en la Argentina el populismo en estos años dejó una marca del 50 % de pobreza, una inflación a un punto por día y el Banco Central con reservas negativas”, enfatizó el exministro de Seguridad bonaerense.

En tanto, recalcó: “No veo mileismo. Veo una fuerza del cambio profunda. Hay quienes votaron a Milei porque le gustaba. Y eso es lo que sacó en la primera vuelta. Y después están los que pelean por el cambio, que son votos nuestros, y que recomponen una idea de país hacia adelante”.

“No hay un mileismo. Hay una idea de cambio que puede estar representada por una o dos fuerzas. Así como el kirchnerismo puede ir dividido. No sé que va a pasar con los gobernadores peronistas, si van a acompañar otra vez la locura del kirchnerismo. O en este caso irán lidiando con la representación para tener un nuevo liderazgo. Porque las elecciones de medio término a la oposición le sirven para el nacimiento de liderazgos. Porque hoy no lo tiene, salvo Cristina Fernández de Kirchner”, finalizó Ritondo.