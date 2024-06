El senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, sostuvo que la sesión en la que se terminó aprobando la Ley Bases fue “muy negativa”, ya que “estos proyectos planifican un negocio, sin pensar en la gente”.

“Son ideas que ya fracasaron en la Argentina, planes a medida de los empresarios que rodean al Presidente, pensados por ellos y para ellos”, fustigó el exministro del Interior en declaraciones a Página/12.

“La planificación económica se tiene que hacer pensando en el interés general y en las próximas generaciones. Veo una Argentina en pleno retroceso. Nuestro país tiene millones de trabajadores y trabajadoras que viven directa o indirectamente de la industria. Esos salarios son los que vuelven al mercado interno y generan un círculo virtuoso”, anexó, para luego dar cuenta que “el RIGI es anti industria. Millones de argentinos y argentinas acuden a la educación pública, millones viven de sus jubilaciones y son el objeto principal del ajuste”.

Acto seguido, alertó: “Más que Ley Bases, es una Ley Ruinas, porque tiene consecuencias inmediatas pero sobre todo para las futuras generaciones. Es la entrega de los recursos naturales sólo al costo de su extracción, sin dejar trabajo, tecnología ni dinero en la Argentina”.

“Es más, diría que con la promoción de importaciones de bienes en una situación de clara desventaja contra la industria nacional, y la posibilidad de computar bienes usados como inversión, vamos a ver otra vez cómo se funden las empresas argentinas que tanto esfuerzo costó generar y sostener”, prosiguió el legislador mercedino.

Así las cosas, evaluó que “si la ley se sanciona, va a tener consecuencias muy graves en la Argentina. En el debate en comisiones nadie del oficialismo pudo defender los proyectos: ni funcionarios ni senadores”.

“Ese papelón y la movilización social lograron algunos cambios, como no eliminar la moratoria previsional o el monotributo social, no reintroducir el impuesto a las ganancias para los trabajadores, no reducir el impuesto a los bienes personales para los más ricos, o “evitar” algunas privatizaciones”, finalizó De Pedro.