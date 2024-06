Motociclista voló por el aire en evitable incidente de tránsito en La Plata: Iba sin casco

Un tremendo incidente vial se produjo en las últimas horas en Villa Elisa donde un motociclista voló por los aires luego de impactar en velocidad con un automóvil que pretendía doblar a su izquierda.

El violento suceso ocurrió este sábado por la tarde en el cruce de la avenida Arana y la calle 21A de la mencionada localidad del partido de La Plata, en la zona norte de la ciudad.

El impacto fue captado por una cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata, y en las imágenes se observan dos situaciones claras.

