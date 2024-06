Kicillof rechazó la “entreguista” Ley Bases: “Agrede a la producción, el trabajo y los derechos”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, repudió la represión en inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases y salió al cruce del Gobierno por afirmar que se trató de un “golpe de Estado” y un acto “terrorista”.

“Venimos de una etapa de marchas multitudinarias: la marcha de las mujeres, la de las universidades, los trabajadores. Todas las machas fueron pacíficas y democráticas y con muchísima gente. La de las universidades fue de las más grandes de los últimos tiempos y no hubo ni un episodio de violencia, porque lo que se intenta es justamente repudiar los discursos violentos. Que haya presos por manifestarse en democracia es un espanto”, fustigó el mandatario y reclamó “inmediata libertad a quienes se llevaron presos”.

La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 12, 2024

Por otra parte, tachó de “inadmisible que el gobierno hable de golpe de Estado o terrorismo”, dado que “fue una manifestación a la que asistieron muchísimos sectores, mucha gente movilizada espontáneamente. No sé de qué están hablando. Es una aberración caracterizarlo de esa manera”.

“Es muy evidente que están intentando convertir una posición democrática en una victimización que no ocurrió ni existió. Quieren plantear fantasmas, es muy feo y muy triste ver a un Gobierno denunciar golpe de Estado y terrorismo en una marcha pacífica”, reiteró Kicillof en declaraciones a la AM 750.

Por otra parte, consideró que la Ley Bases “agrede a la producción, el trabajo y los derechos” y “no tiene un artículo a favor de los derechos de los sectores medios. Es una ley de entrega de los recursos naturales y el patrimonio natural, le da superpoderes al presidente que gobierna por decreto”.

“Legaliza un modelo económico y un modo de gobierno. Los proyectos en todas sus versiones son malísimos para quienes se quieren jubilar, para el trabajador, para las PyMEs y la producción nacional. La gente se fue a manifestar contra esto porque es una agresión y es la profundización de políticas terriblemente nocivas”, resumió el jefe del Estado bonaerense.

Luego desestimó los agravios de Milei a su persona durante un evento de economía y finanzas mientras se discutía la Ley Bases, en donde lo trató de “enano comunista” que genera “déficit fiscal” en la provincia bonaerense.

Kicillof contestó que “la provincia de Buenos Aires es la más austera de la Argentina cuando uno calcula el gasto por habitante”.

“No es una provincia que tenga ni los recursos o gastos para ser derrochadora de algo. No lo hubo nunca. La Provincia tiene una cuestión estructural con la coparticipación. Todo eso lo han recortado. Mientras nos sacan los recursos, hay cada vez más necesidades y demandas”, acotó.

Finalmente, consideró que Milei realizó esas declaraciones por que es un “ignorante” y “lo que tiene que hacer es devolverle a la provincia y a todas las provincias los recursos que legalmente les sustrajeron”.

“Lo que dice Milei es mentira, no tiene un sólo argumento, además no conoce los temas, entonces o inventa o agrede. A mí me lo hace personalmetne, pero yo no entro en chicanas, el problema es con los maestros, con los que se toman el bondi, con la seguridad. Toda la responsabilidad es de él, y la poca recaudación que hay, es por la crisis que va generando”, cerró.