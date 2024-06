“La Cámpora se apropió del Partido Justicialista y lo desvirtuó”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, volvió a arremeter contra La Cámpora en torno al rol que debe adoptar el peronismo en esta era libertaria.

“Respeto a los electores que lo eligieron” a Javier Milei. “Creo que este Gobierno propuso cosas que van a tener que implementar hacia adelante”, contextualizó el alcalde en declaraciones al Diario Democracia

Pero aclaró: “Tengo otra visión, represento a otro espacio pero con respeto. Creo que la oposición debe ser una que plantee propuestas, debate, acerque soluciones, alternativas”.

En cuanto al peronismo, Gray afirmó que debería ser “una oposición seria, consolidada, consciente y responsable y no lo es”.

“Tenemos un gran problema que es que una organización política que se llama La Cámpora que se apropió del Partido Justicialista y lo desvirtuó porque la mayoría del peronismo de la Provincia no somos de La Cámpora”.

“No estoy de acuerdo con ellos, con lo que dicen y en gran parte de lo que hace. No me gusta esa forma que tiene. No digo que no puedan estar en nuestro partido, en nuestro espacio, pero no encabezando”, sentenció el intendente.