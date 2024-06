“El Gobierno nacional no debería jactarse sino avergonzarse”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió por las cerca de mil obras que el Ejecutivo Nacional tiene “inexplicablemente” paralizadas en territorio provincial, lo que configura una deuda por “más de 4 billones de pesos”.

“En los 135 municipios vas a encontrar los esqueletos de obras púbicas totalmente paradas, algunas inexplicablemente, porque están con niveles de avance de casi el 90 %”, graficó el funcionario en declaraciones a la AM 1270.

“Es decir que se jactan de tener un superávit primario, fiscal, que en rigor es falso. Pero además, si esto es a costa de privar a la población de mejores condiciones en materia de salud, educación, seguridad -o para todo aquello que se define la obra pública-; no me parece algo de lo cual un Gobierno nacional debería jactarse sino avergonzarse”, contrastó.

En cuanto a la intención de la Casa Rosada de privatizar los medios públicos, señaló que “es nuevamente una muestra de la falta de apego a los compromisos y a la democracia”.

“Estas fueron cosas que fueron parte de una negociación para llegar a un acuerdo” en la Ley Bases. “Sino habría que poner en revisión todo y no sólo los aspectos que le interesan al Gobierno nacional. Además, hoy no hay ninguna ley aprobada y con esta aprobación parcial, quieren cambiar las condiciones. Pero esas no son las reglas de juego”, sentenció.