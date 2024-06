“Caputo y Sturzenegger no tienen la menor idea de lo que pasa en la Argentina real”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, renovó cuestionamientos a la marcha económica del Gobierno de La Libertad Avanza y planteó que “es insostenible la vida con los aumentos”.

Al apuntar contra el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo y el ministro sin cartera, Federico Sturzenegger, advirtió que “no tienen la menor idea de lo que pasa en la Argentina real; lo sé porque los conozco desde hace años”.

“Al ministro de Economía lo quiero. Conozco y quiero a los integrantes del Banco Central. También a Sturzenegger. No estoy de acuerdo con sus objetivos, pero no es una cuestión personal. He defendido a (la ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello, a quien no conozco, porque me parece que fue injustamente atacada, pero no sé qué medidas van a tomar”, enfatizó ‘Lilita’.

Acto seguido, subrayó en declaraciones a TN que “la clase media está gastando el 50 % de sus haberes en servicios, como con las prepagas y la luz. Me fui a reclamar una boleta porque no podía pagar”.

“También hay aumentos en los servicios domésticos, hay que pagar el gas, las expensas, el alquiler. Es insostenible la vida con los aumentos. No veo de qué forma puede aumentar la demanda. No sé a dónde vamos”, lamentó Carrió.

Luego insistió con que el problema es “la economía real”, pues “afecta desde la persona que está en la ruta 11 hasta la que está en el bar de Córdoba, hay aumento de alquiler, lo que hay que pagar de luz, hay negocios que recibieron facturas de luz por 3 o 4 millones de pesos”.

“He recorrido el país una vez por año durante 30 años. La gente dice que está esperando por lo que el Presidente les prometió, pero debería hablar con otro lenguaje, porque hay mucha gente inteligente que lo está esperando”, prosiguió la exdiputada.

Y sentenció: “Algunos economistas me dicen que vamos a una L, a una recesión sostenida. Esto, de alguna manera, lo plantea el Fondo también, así que no es una cosa solo de la oposición. Otros ven una U, pero lo que nadie ve ya es una V”.