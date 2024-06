Advierten que en el Senado “ganó el corporativismo y el toma y daca”

El diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López, anticipó lo que será el tratamiento de la Ley Bases en Diputados, tras las modificaciones efectuadas por el Senado y precisó que “la idea es sesionar el jueves que viene y dictaminar en partes, estamos en una situación de puro derecho”.

“La Ley Bases todavía no es ley pero no hay opción que no lo sea, salvo que no haya quórum; la Constitución dice que si una ley fue votada por ambas cámaras pero revisada, vuelve a la de origen para que salga algún producto”, contextualizó el legislador ‘Lilito’.

En este sentido, recalcó que “la Ley Bases va a ser ley, solo que en alguna de las dos versiones. Algún producto va a salir el jueves que viene, la Constitución nos dice que no puede no salir nada: o una media sanción o la otra; tenemos que elegir los pedazos de la Ley Bases que menos nos disgustan”.

A su vez, estableció en declaraciones a la AM 950 que la mayor parte de los gobernadores piden la Ley Bases, “salvo los patagónicos, que son ricos”.

“No estamos para poner palos en la rueda, estamos para que este proceso fluya. Estoy para votar lo que ya voté, estoy convencido”, enfatizó.

Atado a ello, consideró que “es insólito que el Senado no haya votado el paquete fiscal, hay un Senado muy deteriorado porque el nivel de discusión fue muy bajo”.

“Allí ganó el corporativismo y el toma y daca. El Senado merece cada vez menos respeto, se ocupa solamente de rosquear los cargos en las cortes, voltear el DNU a destiempo y no revisar el gasto tributario. Nos tiene bastante cansados a los diputados”, se quejó López.

En ese sentido, señaló que la única garantía de institucionalidad en la Argentina es la Cámara de Diputados; y que esta tiene “más nivel y más responsabilidad institucional”.

“En algún momento, el Gobierno va a tener que reconocer que hay una Cámara de Diputados seria. Milei se pone nervioso cuando la Cámara de Diputados le pone límites”, acotó.

Finalmente, en materia económica, manifestó que el ministro Luis Caputo “vive obsesionado con el déficit, que es muy importante, pero le cuesta trasladar eso a la vida cotidiana”.

“Tiene que ir mirando un poquito a la micro, son personas que por ser gente de altos ingresos, por ahí les cuesta pensar en el día a día”, juzgó el diputado de la CC-ARI.

“Tienen que hacer ese trabajo de entender el día a día de los argentinos, hay que aliviarle el ajuste a los argentinos de pie. Hay lugares donde encontrar plata y desarmar privilegios”, concluyó.