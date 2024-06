Jorge Macri ratificó su “más firme respaldo” a la Policía de la Ciudad en la lucha contra el delito

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó este jueves su “más firme respaldo” a la Policía de la Ciudad y agradeció “la vocación y la valentía” con que sus efectivos arriesgan su vida al servicio de los vecinos.

“No hay libertad sin cumplimiento de la ley. No hay libertad sin orden. Porque cuando no hay libertad, orden o ley, cuando no hay respeto, gana siempre el violento, el prepotente, el malo. Y nuestro deber como Gobierno, y el de ustedes, es proteger a la buena gente”, puntualizó el alcalde metropolitano al encabezar este jueves el acto de jura de la bandera de cadetes de la Policía de la Ciudad y aspirantes al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. La ceremonia se desarrolló en la Plaza de Armas del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

JURA DE FIDELIDAD A LA BANDERA 🇦🇷



Hoy, 165 aspirantes a bomberos y 1.704 cadetes de policía reafirmaron su compromiso con nuestra bandera en el Instituto Superior de Seguridad Pública.



Quiero agradecerles enormemente por su vocación y su valentía. Si en la Ciudad sostenemos… pic.twitter.com/Hs52DyDCc4

— Jorge Macri (@jorgemacri) June 20, 2024

“Han elegido una tarea difícil, pero una tarea absolutamente central para la organización y la convivencia de la sociedad. Una sociedad más justa, más ordenada, donde se cumpla la ley y donde no impere el desorden”, afirmó en su mensaje a los cadetes, acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Seguridad, Waldo Wolff; el secretario de Seguridad, Diego Kravetz; el jefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Luis Kisch, y el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, entre otros funcionarios.

Además, instó a “que aprovechemos este momento para volver a asumir todos un compromiso con la patria. Este es un día que nos une a todos. La bandera nos une a todos. Debemos recuperar el objetivo de una patria unida, en libertad, con progreso y donde el esfuerzo vuelva a valer la pena”.

El referente PRO dijo que jurar lealtad a la bandera implica honrar “el compromiso y el futuro de grandeza que soñaron los fundadores de la patria”.

Expresó también su agradecimiento a las autoridades de la fuerza policial porque a lo largo de estos primeros seis meses de gestión se puso en evidencia “un cambio en el orden y en el respeto” en la Ciudad.

“La Constitución ordena, la ley define límites y nosotros vinimos a hacer cumplir la ley para que los ciudadanos vivan en libertad”, acotó.

El jefe de Gobierno también hizo un reconocimiento especial al oficial Claudio Miño por su intervención en un restorán del barrio de Balvanera el pasado 28 de mayo cuando tuvo que afrontar “una tarea muy compleja al enfrentar a una persona que ingresó al local para agredir nada menos que a su madre”.

“Cumpliendo cada paso del protocolo intentó hacer deponer esa actitud violenta a esa persona, que no lo hizo. Y tuvo que tomar la decisión más difícil que puede tener que tomar cualquiera de ustedes, usar el arma, abatirlo. Por eso lo ascendimos. Lejos de esconderlo y lejos de corrernos de la responsabilidad que nos toca, estuvimos ahí una vez más, confirmando que cuando un Policía de nuestra fuerza cumple con la ley y cumple con cada paso del protocolo y defiende a los ciudadanos buenos, ahí siempre vamos a estar nosotros”, subrayó.

Cadetes de la Policía y de Bomberos de la Ciudad juraron a la bandera. Participaron más de 1700 alumnos de las 11.° y 12.° Promociones de Cadetes de Policía y 165 de la 8° Promoción de Aspirantes a Bombero Calificado. La ceremonia se realizó en el Instituto Superior de Seguridad… pic.twitter.com/Eopf5sZhYs

— Buenos Aires Ciudad (@gcba) June 20, 2024

Por su parte, el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, afirmó que “este acto es trascendental para los vecinos de la Ciudad y para la construcción de la Argentina que todos soñamos. Hoy abrazamos el valor de las instituciones. Estos actos de construcción social son trascendentales tanto para las personas como para las familias y para las instituciones. Es la bandera la que nos iguala a todos”.

En total hicieron el juramento de fidelidad a la bandera 1.704 cadetes de las dos promociones de la Policía de la Ciudad y 164 aspirantes a bomberos. La formación para ambas carreras tiene una duración de un año y se cursa bajo el régimen de internado. Las jornadas arrancan a las 6 de la mañana y finalizan a las 22, de lunes a viernes.