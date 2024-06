“El óvulo”: abrir el debate sobre la maternidad

Los domingos a las 17.30 horas se presenta en El Camarín de las Musas la obra El óvulo, de Carolina Sturla y actuaciones de Victoria Raposo, Silvina Chamadoira, Sofía Almuina, Cristian Sabaz y Franco Camilato, dirigidos por Graciela Pereyra. Las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, calle Mario Bravo 960.

Una mujer que quiere desesperadamente quedar embarazada. Una familia atravesada por ese deseo que no se cumple. Una pareja quebrada frente a años de intentar y no conseguirlo. Una madre dispuesta a todo por ver a su hija feliz. Una última oportunidad mediante la donación de óvulos. Y, una pregunta, ¿hasta dónde llegar por conseguir ese deseo?

Además, la obra examina los límites del deseo humano. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar en nuestra búsqueda de satisfacción y realización personal? Se introduce el papel de la tecnología como un facilitador de nuestros anhelos, pero también como un elemento que puede tener consecuencias no previstas.

El óvulo gira en torno a los profundos deseos y las dolorosas luchas de una mujer que anhela desesperadamente convertirse en madre. Este deseo no solo la consume a ella, sino que también afecta profundamente a su familia y a su relación de pareja. A lo largo de años de intentos fallidos, la pareja se va desgastando, enfrentándose a la frustración y el dolor que implica cada intento infructuoso.

La madre de la mujer, viendo el sufrimiento de su hija, se siente impotente pero decidida a hacer todo lo posible para aliviar su dolor y ayudarla a cumplir su sueño. Esta determinación la lleva a considerar opciones que anteriormente parecían inimaginables, como la donación de óvulos.

Con la esperanza de una última oportunidad, la familia se enfrenta a decisiones difíciles y a dilemas éticos profundos en las que se ven todos involucrados.

“Me llamó la autora con un borrador del texto y supe que debía dirigir la obra. En la primera lectura me emocioné, la maternidad, fue mi elección desde mi adolescencia y es un tema que me convoca permanentemente. No está sujeto a la maternidad convencional, sino a todas sus formas”, puntualiza la directora.

Y resalta: “La ciencia ha proporcionado posibilidades inimaginables y es una manera de poner el tema sobre la mesa. Abre debates, convoca, genera emociones”.

“Fue largo el proceso pero con la certeza de estar aportando una mirada que constituye una opción más en el abanico de posibilidades hacia la construcción de la maternidad”, completa Graciela Pereyra.