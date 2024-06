Exreferente libertaria, al cruce del relato: “No hay esperanza y sobre todo no hay libertad”

La activista de Nueva Generación y exreferente de La Libertad Avanza, Mila Zurbriggen, se mostró muy crítica con la marcha del Gobierno y echó por tierra el relato oficialista.

“El turismo cayo un 65 %, las acciones argentinas no paran de caer. No hay esperanza, no hay alegría y sobre todo, no hay libertad”, contextualizó a través de un posteo en redes sociales.

El turismo cayo un 65%, las acciones argentinas no paran de caer. No hay esperanza, no hay alegría y sobre todo, no hay libertad. pic.twitter.com/a56jpVKNWX — Mila Zurbriggen |🇦🇷 mi unica bandera. (@Milazurbriggen) June 21, 2024

“Van seis meses de este gobierno y pibes de mi grupo etario que entraron a cargos ya son parte de causas de corrupción. Van seis meses, no una década”, alertó la dirigente que se fue del partido tras denunciar que se vendían cargos a cambio de favores sexuales.

Esta todo bien con los que bancan el gobierno por afinidad a la propuesta política, no discuto eso. Discuto la locura del presidente y la ministra de llevar presos vendedores ambulantes con caratula de terroristas para armar un show CON LA NUESTRA. — Mila Zurbriggen |🇦🇷 mi unica bandera. (@Milazurbriggen) June 18, 2024

En igual tono, puso de relieve que “muchos se ilusionaron con este Gobierno, pero al ministro de Economía lo puso Macri y es el mismo que se esfumó un prestamo, así como el de turismo es Scioli excandidato a presidente del peronismo. No cambió nada y no van a resolver nada”.

El presidente confirma mis dichos, pretende eliminar el banco central y nuestra moneda, entregarle todo el manejo a un grupo de plataformas exchanges de nuestras finanzas personales reemplazando nuestra moneda por cryptos. https://t.co/9AFUWYhJuc — Mila Zurbriggen |🇦🇷 mi unica bandera. (@Milazurbriggen) June 19, 2024

Finalmente, en torno a la libre competencia de monedas, fue categórica: “El Presidente confirma mis dichos, pretende eliminar el Banco Central y nuestra moneda, entregarle todo el manejo a un grupo de plataformas exchanges de nuestras finanzas personales reemplazando nuestra moneda por cryptos”.