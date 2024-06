Desde Alemania, Milei dijo que “el programa económico está funcionando”

El presidente Javier Milei afirmó este sábado que el programa económico implementado por el Gobierno nacional “está funcionando” a pesar de “las trabas y los intentos de desestabilización” de la política que “no nos acompañó en estos primeros meses de gestión” ni “votó ninguna ley”, además de ser “una máquina de impedir todo el tiempo”.

Luego de recibir la medalla Hayek de la Asociación liberal del mismo nombre, en la ciudad de Hamburgo, Alemania, el Presidente aseguró que “estamos doblegando la inflación” y que hay “signos de recuperación” de la actividad económica, a la vez que atribuyó a ese motivo el hecho de que “los socialistas están tan violentos, se les está cayendo la mentira”.

El Presidente Javier Milei recibió el Premio de la Sociedad Hayek en el Hotel Haffen de Hamburgo, por su promoción de las ideas liberales. pic.twitter.com/j7IFHpMT8Y — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 22, 2024

Al referirse al crecimiento y expansión de las ideas libertarias en el país, Milei explicó que “con la llegada de la pandemia, el COVID y las cuarentenas cavernícolas” se produjo una “reivindicación de las ideas de la libertad”, mientras que los jóvenes “encerrados con sus padres y en algunos casos hasta con sus abuelos” canalizaron su “rebelión natural” hacia el liberalismo en la figura del ahora Presidente.

Por último, el jefe de Estado indicó que “estamos aspirando a hacer el país más libre del planeta” con el objetivo de que “eso sea una fuente de prosperidad para todos los argentinos y un excelente ejemplo para el mundo”.

Entre los puntos más destacados del discurso, Milei recordó que “Argentina tenía un problema de inflación creciente. Argentina, de ser el país más rico en el año 1895, estaba cayendo de manera pronunciada, terminando en el lugar 140 en el ranking, y la inflación cada vez era más alta”.

“Empecé a dar esas batallas titánicas en la televisión, y eso me permitió ir ganando popularidad. Y en un momento, cuando llegó la pandemia, ahí es como que la sociedad empezó a hacer un clic, porque al estar encerrados hubo una revalorización de las ideas de la libertad”, aseveró.

Y continuó: “Nosotros decidimos emprender un ajuste. Hoy les digo que a seis meses de haber asumido, hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia argentina. Hemos ajustado 15 puntos del PBI”.

“Estamos doblegando la inflación. Frente a otros casos de estabilización, nosotros no tuvimos que ir a la hiperinflación previa para que se licuen los salarios reales, no expropiamos, no se violentó el derecho de propiedad, no hicimos controles de precios, ni directos ni inducidos, y tampoco fijamos el tipo de cambio”, apuntó.

Para finalizar, recalcó que “se empieza a ver en los primeros indicadores que tienen que ver con los meses de abril y mayo es que empieza a haber recuperación”.