Milei evasivo con el fin del cepo: “El tiempo es de Dios”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se mostró muy satisfecho con la marcha de su Gobierno y reveló que hubo inflación cero en la tercera semana de junio, tanto bebidas como alimentos.

“Eso significa que vamos por el camino correcto, que todavía falta mucho, pero empiezan a aparecer los primeros indicios de que las cosas están funcionando”, enfatizó el líder libertario en declaraciones a Radio Mitre.

“Me he encontrado en este último tiempo, con niveles groseros de deshonestidad intelectual. Porque todos sabemos que la inflación mayorista es la que predice y anticipa a la minorista y la realidad es que la inflación de diciembre cuando llegamos era del 50 %, eso anualizado da 17 mil”, recordó el mandatario.

“Habla también de la miseria o de la incompetencia de otros colegas, ¿No? Pero la verdad es que no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación”, se jactó.

Por otro lado, el mandatario también negó el hecho de que el FMI le hubiese pedido una devaluación: “Es falso eso. De hecho, el propio ministro (de Economía, Luis) Caputo salió a explicar que cuando se lee correctamente el informe no señala eso”.

“Hay algunos profesionales que para justificar y argumentar sus errores hacen argumentaciones poco felices, que hablan más de lo que quieren que pase que de lo que puede ocurrir”, acotó Milei.

En igual tono, advirtió que “hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes. Nosotros creemos que funciona de otra manera”.

“El problema de la Argentina no es monetario, es un problema de competitividad y eso no se arregla devaluando”, acotó, para luego dar cuenta que “si nosotros no estamos emitiendo dinero para financiar al fisco, si la única emisión que nos queda es por el tema de los remunerados y los hemos limpiado de una manera importante porque ya lo que queda son remunerados del sector público”.

Y resumió: “La riqueza no se imprime, la riqueza se genera”.

Acto seguido, manifestó que “el levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central” lo cual implica “exterminar todos los mecanismos por los cuales se emitía dinero”.

Cuando fue consultado por los plazos para quitar esta medida restrictiva, se mostró evasivo: “El tiempo es de Dios. Si les digo, estoy mintiendo”.

“Nosotros eliminamos la cuestión fiscal, Ahora tenemos superávit, de hecho, el fisco absorbe pesos. Por otro lado, en la cuestión financiera, que era donde se generaba el déficit cuasi fiscal de diez puntos del PBI, con todo lo que es el traspaso de deuda de pesos del BC al Tesoro, eso está prácticamente eliminado”, concluyó el líder de La Libertad Avanza.