Redrado destacó la “convicción” de Milei pero advirtió por la falta de un programa de “desarrollo”

El extitular del Banco Central, Martín Redrado, ponderó la “convicción” y el “compromiso” mostrados por el presidente Javier Milei para alcanzar el equilibrio fiscal, aunque apunto a generar “reglas de juego y un sistema que garantice estabilidad”.

“La convicción que tiene el Presidente es destacable. Desde la llegada de la democracia, este es el Presidente que mayor compromiso ha tenido con el equilibrio presupuestario, y eso es un activo, pero no debe depender de una persona”, analizó el economista.

Acto seguido, reflexionó: “La Argentina no puede depender de un hombre. Con equilibrio fiscal no creamos empleo, es una condición necesaria pero no suficiente para generar un proceso de desarrollo”.

“El Presidente dice que no va a tener superávit en el mes de junio debido al aguinaldo, pero sí en el trimestre. El compromiso del Presidente, que fue innegociable, debe convertirse en algo permanente”, enfatizó Redrado en declaraciones a LN+.

Así las cosas, subrayó la necesidad de incorporar dólares a través de inversiones “reales” o mediante la llegada de nuevos mercados.

“Estamos tocando fondo, pero no vemos un programa de desarrollo basado en motores que impulsen el consumo, la importación y la exportación. Al consumo lo impulsa el salario, el crecimiento, necesitamos que el salario le gane a la inflación”, enumero, para luego pedir “un horizonte de crecimiento y de generación de más y mejor empleo”.

En igual tono, recalcó que “el tema es el cómo. En los últimos meses tuvimos una apreciación del peso, pero basada en operaciones financieras. La Argentina ha tenido un incremento por compras de bonos, pero esto afecta solo a una ínfima parte de nuestra población. Necesitamos que eso se dirija al sector productivo”.

“El país necesita más dólares provenientes de inversiones reales, una política internacional que permita negociar acuerdos para comerciar más. Si se sustenta en la volatilidad de la compra y venta de bonos, es algo a corto plazo. Está bien lo que se logró, pero para consolidarlo se necesitan más dólares, que deben venir de inversiones, exportaciones, y negociaciones para nuevos mercados que sean complementarios con la Argentina”, reiteró el extitular de la autoridad monetaria.

Finalmente, consideró que “fortalecer la estabilidad y buscar un desarrollo basado en la innovación y la transformación digital” se logrará “con leyes que proporcionen un horizonte a los argentinos, asegurando que la tendencia sea permanente”.