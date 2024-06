La serie de Cris Miró dijo presente en el Bachillerato travesti, trans y no binario “Mocha Celis”

Días antes de su estreno en pantalla, TNT y Flow realizaron una charla íntima y una exhibición exclusiva del primer capítulo de Cris Miró (Ella) en el Bachillerato Mocha Celis, institución reconocida por promover la igualdad social de las personas travestis, trans y no binarias de manera integral a través de la educación gratuita, con perspectiva de género y diversidad cultural y sexual.

Con “el objetivo de compartir experiencias y generar un espacio de diálogo y reflexión”, el encuentro contó con la presencia de la protagonista de la serie, Mina Serrano, su director, Martín Vatenberg y Carlos Sanzol, autor del libro Hembra, en el que está basada la serie.

El encuentro fue moderado por el escritor y periodista Alejandro Modarelli, y la exalumna y docente Virginia Silveira.

En el marco de un cálido espacio de intercambio junto al estudiantado que asiste al bachillerato, durante el encuentro se conversó sobre la producción, el recorrido personal de la actriz hasta alcanzar el papel protagónico y la importancia de la representación de historias de personas trans en el mundo del entretenimiento.

“La serie está dedicada a la comunidad LGBTQ+. Es para nosotras, nosotres, nosotros. La biopic va a generar conversación sobre nuestra realidad en lugares donde no se hablaba. Me conmueve y me enorgullece formar parte”, mencionó Mina Serrano durante la charla.

En tanto, Vatenberg resaltó que “en la serie quisimos reflejar el espíritu de valentía, de fuerza, y las ganas de seguir adelante de Cris”.

“Algo hermoso que ocurre con Cris Miró es que, de alguna manera, logró inspirar a una persona que escribió un libro, a alguien que estaba atravesando la construcción de su identidad y a mí, que estaba buscando una historia significativa para cargar sobre mis espaldas, porque lo deseaba mucho”, acotó.

A su turno, Sanzol reveló: “Escribí este libro para contar el impacto que la discriminación puede producir en una persona. Cuando se publicó por primera vez, en 2016, lo dediqué a quienes todavía no comprenden. Tanto el libro como la serie ayudan a entender lo que atraviesa una persona cuando enfrenta un contexto de hostilidad”.

Por su parte, desde Mocha Celis, Francisco Quiñones Cuartas, presidente de la Asociación Civil y director del bachillerato, señaló que “sentimos que la visibilidad de esta serie genera un impacto positivo en nuestras historias de vida”.

“Nos identificamos mucho con las sensaciones que transmite tanto la vida de Cris Miró como de la de la actriz principal. Necesitamos más voces e historias trans en la pantalla porque como dijo Mina Serrano cada una de nosotras es atravesada por distintas referencias de otras personas trans que nos ayudan a construirnos”, cerró.

¿Querés conocerla? 😏 Llega Cris Miró Ella a la pantalla de #TNT y #Flow 📺 para contarte la historia de este ícono de los 90s ✨#CrisMiróElla, una serie original de TNT y Flow.



🗓️ Domingo 23 de junio, 10pm por #TNT

🗓️ Lunes 24 de junio, disponible por #Flow 💚 pic.twitter.com/ZOQ4Htlvgz — TNT™ América Latina (@TNTLA) June 12, 2024

La serie se estrenó en TNT este domingo a las 22 y cada semana habrá un nuevo capítulo, con repeticiones los martes a las 22 y los viernes a las 23, en tanto que estará completa en Flow a partir de este lunes 24 de junio.

Relata la historia de la primera mujer trans argentina en hacerse famosa como vedette. Con ocho episodios de 30 minutos, la historia basada en la novela Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos de Carlos Sanzol, recorre la vida y trayectoria de uno de los exponentes más imponentes y emblemáticos.

En 1995, Cris Miró fue elegida como la primera vedette trans de la revista del Teatro Maipo en Buenos Aires. Una sensual y ambiciosa Cris vio la oportunidad de presentarse al mundo como realmente se sentía.

Dejó atrás su vida y un género que no la representaba y construyó su identidad como Cris Miró, una mujer magnética que logró, al calor de la fama, visibilidad y aceptación en la sociedad argentina. Sin embargo, un diagnóstico de HIV positivo sacudió sus planes y la llevó a maquillar su agonía para morir tan bella como vivió.