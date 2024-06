Taiana cree que Milei “se está transformando en el hazmerreír de las relaciones internacionales”

El exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, desestimó las objeciones del Gobierno de Javier Milei a la agenda de derechos humanos en la OEA y advirtió que “Argentina se está aislando en temas de derechos humanos, pero también en casi todos los temas multilaterales, afectando al país porque tiene una postura contraria a la que ha llevado tradicionalmente”.

“Argentina siempre ha resaltado la importancia de los organismos de derechos humanos, de los organismos de Naciones Unidas, porque Argentina es un país medio y consideró que su fortaleza reside en la vigencia del derecho internacional y en función de ello ha apoyado al sistema en temas de soberanía, comercio, derecho internacional, seguridad, defensa y no proliferación”, argumentó el director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSaM.

Así las cosas, indicó que “este Gobierno apoya a Estados Unidos y destruye el sistema, sin respetar a Naciones Unidas, además considera que Naciones Unidas está manejada por socialistas y comunistas”.

“Y, en el caso de los derechos humanos, se expresa internacionalmente en Ginebra con el embajador Carlos Foradori, quien participó con malas posiciones en la discusión por el límite con Chile y con respecto a Malvinas”, recordó el legislador con mandato cumplido en declaraciones a Radio Provincia.

En contraste, afirmó que “el Gobierno apoya todas las acciones que lleva adelante Israel cuando siempre Argentina ha votado en contra de ello y a favor de que no se comentan violaciones a los derechos humanos en el pueblo palestino”.

“El apoyo incondicional a Israel pone en cuestión la integridad territorial. No criticar la ocupación de Palestina también implícitamente avala la ocupación británica en Malvinas”, acotó el dirigente peronista y puso de relieve que por este motivo, “en materia de derechos humanos, soberanía y en defensa del derecho internacional Argentina viene con un aplazo”.

Acto seguido, consideró que “la política internacional está desarticulada. Tanto la canciller, Diana Mondino, como Javier Milei boicotean la política exterior que esté a favor y defienda los intereses argentinos”.

“Milei quiere hacer una campaña bajo su visión más profética de la vida de ser el Mesías de la política mundial y cree que lo está logrando. Milei cree que se está transformando en una gran figura de la ultraderecha liberal y que los conduce ideológicamente. Pero, en realidad, se está transformando en el hazmerreír de las relaciones internacionales”, evaluó.

Por último, dijo que “sorprende que Mondino no haya participado del G7. Y la participación de Milei en esa reunión fue muy deslucida, no habló cuando debía hablar y cuando ves el resumen que hizo Italia, no aparece ni en la foto. El propio G7 lo escondió".