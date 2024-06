Según un estudio, el 61 % de los argentinos mira los partidos de la Selección con una picada

Tras el comienzo de la Copa América se reaviva la pasión futbolera en el país luego del receso del torneo vernáculo, y la ilusión por volver a consagrarse en el torneo continental renace en los hogares campeones del mundo, pero por sobre todas las cosas en un país donde las cábalas, los rituales y las tradiciones futboleras son moneda corriente, y donde cada argentino tiene su propia rutina para disfrutar de los partidos, hay algo común, casi como una pasión: la picada.

Es que, de acuerdo a un reciente estudio de Rappi, el 61 % de los argentinos eligen esta opción para acompañar los encuentros futbolísticos de la albiceleste, por encima de las pizzas, las empanadas, e incluso del asado.

Durante esta clase de eventos lo que habitualmente se dispara es el consumo de snacks, convirtiéndose en una de las opciones más populares. Por caso, julio de 2018 –Mundial de Rusia– y diciembre de 2022 –Mundial de Qatar– marcaron aumentos destacados en las ventas de estos productos, tendencia que no solo refleja la preferencia por opciones prácticas y ricas, sino también la necesidad de compartir y celebrar en compañía.

🏆 #CopaAmérica#DatoAlbiceleste 🇦🇷



👣 Pases: 🇦🇷 618 vs. 416 🇨🇦

✅ Efectividad de pases: 🇦🇷 91% vs. 86% 🇨🇦

⚽ Posesión de balón: 🇦🇷 63% vs. 37% 🇨🇦 pic.twitter.com/TbUVDHHAMB