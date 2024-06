“Yo quería matar a Cristina”: La revelación de Sabag Montiel en el juicio por el atentado

En el marco de la primera audiencia del juicio por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, el principal acusado Fernando Sabag Montiel ratificó las intenciones detrás del plan fallido.

Junto con su expareja Brenda Uliarte y el líder de ‘La banda de los copitos’, Nicolás Carrizo, Sabag Montiel completa el banquillo de los acusados, luego de una investigación preparatoria que fue blanco de críticas por la exvicepresidenta.

Ante las consultas de la fiscal Gabriela Baigún, Sabag Montiel defendió su accionar la noche del 1 de septiembre de 2022. “Es claro, se contesta sola la pregunta”, comentó.

⚖ #Magnicidio | “Más claro echale agua”, la ironía de CFK en el comienzo del juicio por el atentado



📌 https://t.co/XLfGEmMLLS pic.twitter.com/NzAxRLG63L — ANDigital (@ANDigitalOK) June 26, 2024

“Yo la quería matar (a Cristina) y ella quería que muera”, dijo, en alusión a las intenciones de Uliarte. Y continuó: “Si bien en los chats decía que quería hacerlo, yo nunca le dije o le ordene a que lo haga”.

“Nunca le di el arma para que lo haga. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe”, continuó.

No obstante, el autor del fallido disparo insinuó que se vio obligado a ejecutar el ataque, aunque evitó ahondar en precisiones. “Fue un acto en contra de mi voluntad porque en el momento que lo hago, sentí que no lo quería hacer pero lo tenía que hacer”, deslizó.

Por último, y ante la pregunta sobre la magnitud del intento de magnicidio que busco perpetrar, Sabag Montiel respondió: “Es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente”.

“Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan”, completó.