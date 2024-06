La reforma libertaria “no resuelve ninguno de los problemas del mundo del trabajo”

El exministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, objetó la Ley Bases y aseguró que la reforma laboral que propone “no resuelve ninguno de los problemas del mundo de trabajo” que tiene Argentina.

Además, advirtió que los cambios que propone Javier Milei no avanzan sobre temas claves como “la precariedad, los salarios bajos y el aumento de los llamados autónomos”.

Al contrario, sostuvo que “busca combatir el crecimiento de la informalidad transformándola en informalidad legal”. Como ejemplo, cuestionó el “invento” de que un trabajador autónomo pueda tener cinco personas en relación de dependencia.

“Es una infamia. Si pensamos que el 55 % de los trabajadores están en empresas de menos de cinco personas, imaginémonos que de un día para el otro toda esa gente puede quedar legalmente sin derechos”, graficó quien fuera titular de la cartera laboral entre 2003 y 2015..

“Ese argumento de que porque no lo tienen no se lo doy”, respecto a los derechos laborales, “es siniestro”, acotó en declaraciones a la AM 750.

Finalmente, indicó que “es el mismo argumento con el que utilizan los cambios tecnológicos como amenaza. No como avance. Para decir que con los cambios tecnológicos hay que suprimir derechos”.