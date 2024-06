Con la Ley Bases en el bolso, Milei avisó que “se viene el cambio de régimen monetario”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se pronunció en la señal ultraoficialista LN+ tras la sanción definitiva de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, marco en el que afirmó que se terminó la etapa del déficit fiscal cero y se viene “el cambio del régimen monetario”, al tiempo que adelantó la creación de un ministerio de desregulaciones, a cargo del economista Federico Sturzenegger.

“Lo que hemos hecho hasta ahora nosotros lo definimos como la fase uno del gobierno. Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la Argentina. La Ley Bases, es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Es cinco veces más grande que la reforma que hizo (Carlos Saúl) Menem, que hasta ahora era la más grande”, se jactó el mandatario, para luego dar cuenta que “empieza una nueva etapa”.

Acto seguido, subrayó que el paquete normativo en cuestión pone al país “en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita para empezar a parecerse a países como Alemania, Francia e Italia”.

“Ya pasó la etapa del déficit fiscal cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Ahora se viene el cambio del régimen monetario. Estamos apostando a que la base monetaria amplia no varié más”, puntualizó el líder libertario.

“Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados", precisó.

En cuanto al por ahora ministro sin cartera, adelantó que “la semana que viene hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama ‘Ley de Hojarascas’, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico”.

“Vamos a crear un ministerio que tiene como misión continuar con el proceso de reformas. Es el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo, poniéndole musculatura al largo plazo”, se entusiasmó Milei.

Luego reveló: “En la cabeza tengo parecernos a Irlanda, un país que era el más miserable de Europa y hoy tiene un PBI per cápita 50 % superior al de Estados Unidos. A mí con eso no me alcanza. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo”.

Del mismo modo, dijo que “efectivamente” se reduce el Impuesto PAIS. “Cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de eso se empieza a aplicar la reducción. Hay cuestiones operativas que resolver, imagino que podrá ser en agosto. Vos necesitás reglamentarlo y que esté funcionando. Es un problema de caja”, pormenorizó.

Por otra parte dijo que no le “preocupa” el valor de la divisa y lo fundamentó: “Hoy no comprás dólares libremente porque todavía tenemos el cepo. Lo comprás por una vía indirecta, vía bonos. El problema es que el bono es un mecanismo indirecto. El dólar no solo esta reflejando las cuestiones que tienen que ver con el dólar sino que al mismo tiempo está reflejando cuestiones que tienen que ver con el bono”.

“Vos tenés este periodo donde estacionalmente perdemos divisas, algunos hicieron una lectura de que eso era un problema y en realidad es parte de la estacionalidad. Es como decir que hay un problema porque hace frío en el invierno, es una estupidez pero es la calidad de analistas que tenemos”, cerró.

Por último, aseveró que “la dolarización va a ocurrir naturalmente. Es en realidad competencia de moneda. El peso no necesitás que desaparezca, lo que necesitas es que no crezca más. Es un proceso que se va a ir dando con el tiempo”.

“Yo no voy a llorar por la herencia, porque en condiciones normales no tenés un presidente libertario, tiene que estar todo muy roto. Era mucho más fácil arreglarlo si estallaba, pero ellos esperaban que nos estallara todo y en diciembre arrancaban los saqueos y en enero volvían al poder, todo el ajuste se hacía por las malas, todo era culpa de los libertarios e ibas a tener 100 años más de populismo hasta que nos hundiéramos en la más guarra de las miserias”, concluyó.