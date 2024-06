Con alma de acero, presente y futuro de la construcción sustentable

Por Carlos Vaccaro (*)

El mundo de la construcción moderna supo crear edificios icónicos y grandes obras de arquitectura durante el siglo XX. La mayoría de estas megaobras rompieron el molde de la construcción tradicional a base de hormigón o ladrillo, e incorporaron el acero como pieza clave. Este material cambió el curso de la arquitectura y ya representa un boom en el sector. Con ahorros de tiempo y recursos, los métodos más modernos se centran en el acero como la opción más eficiente y ecológica del futuro.

Algunas pinceladas se observan fácilmente en la historia reciente. El Empire State, el famosísimo edificio de películas rodadas en Nueva York, es una de las mejores muestras de la robustez de este material.

It's good to be number one



Text CONNECT to 274-16 to get alerts on our Lights!



Watch tonight's lighting here: https://t.co/O9J9aS1frk



📷: mynorrespana/IG pic.twitter.com/AJmMSiK6OS