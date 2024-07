Reapareció Cristina: “Necesitamos acuerdos básicos, no bases”

La dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lamentó la “Argentina súper endeudada” y advirtió en este sentido que “ya nos dimos cuenta todos que el déficit fiscal no es el problema”.

“El único que cree eso es el Presidente y algunos empresarios que lo aplauden, pero el problema que tiene el Gobierno, es lo que dijimos en febrero, que es que te quedaste sin dólares”, puntualizó la líder opositora en diálogo con Pedro Rosemblat en Gelatina.

Asimismo, juzgó que con el RIGI “no va a entrar un dólar porque los que vienen a invertir van a poder liquidar en el exterior”.

“Nos proponen un país que no tiene nada que ver con la práctica. Aprobaron la Ley de Bases, pero suben los dólares porque el mercado sabe sumar. Si tenés cero dólares, no sirve que tengas cero déficit fiscal, que además es un superávit fiscal trucho”, fustigó.

“El superávit es trucho e insostenible” pic.twitter.com/vF6YoA1vDU — Gelatina (@somosgelatina) June 30, 2024

En igual tono, consideró que el ministro de Economía, Luis Caputo, no exhibe “resultados”, dado que fue elegido por Javier Milei para ocupar ese cargo “bajo la promesa de que lleguen dólares”, y no lo consiguió.

En otro orden manifestó que el peronismo “no puede discutir solo”, sino que tiene que hacerlo con dirigentes de otros espacios.

“Principalmente hay que ver qué hacemos con la deuda. De acuerdo al último reporte del FMI debemos 399 mil millones de dólares, de los cuáles la mayoría es en moneda dura, y estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un dólar ¿Cómo conciliamos eso? No es una postura ideológica, dogmática o de valores, es de plata, de dólares”, contrastó Fernández de Kirchner.

Así las cosas, recalcó que “para solucionar los problemas necesitamos acuerdos básicos, no bases”, mientras “el Gobierno está pidiendo 10 mil millones de dólares al FMI, parece ser que los 45 de Macri no le alcanzan, pero ¿no era que el problema eran los pesos y el déficit?”.

“El problema es que faltan dólares y eso se va a agravar porque vamos a tener los vencimientos de la deuda que se reestructuró. Esa es la primera discusión que hay que dar”, reiteró Cristina.

Por último, indicó que “cuando comparan a la derecha de acá con la europea no tiene nada que ver. Este gobierno tiene que ver más con Emmanuel Macron -que bajó las jubilaciones y está a favor de Ucrania- que con Marie Le Pen. Allá la derecha es nacionalista y está en contra de la guerra. Esta derecha es muy anacrónica, se quedó en la Guerra Fría, hablan del comunismo, que ya no existe. Hay un mundo que se va a acomodar en bloques y acá no sé en qué se está pensando”.