Milei da por hecha la “fusión” con el PRO: “Estamos para hacer grandes cosas”

El presidente de la Nación, Javier Milei, destacó los logros de su gestión, se mostró muy optimista ante la eventual fusión de La Libertad Avanza con el PRO y también aludió a la desaparición del niño Loan Peña en Corrientes.

“Si hay algo que está funcionando en este Gobierno son los mandatos que nos pidió la sociedad: que bajáramos la inflación, que pasó de 17 mil a 50, y que pusiéramos la calle en orden, y ahora lo está, porque el que las hace, las paga”, enfatizó el mandatario.

Tras la sanción definitiva de la Ley Bases, explicó que “estamos entrando en la fase dos de estabilización, que terminado el déficit cero, que ya está consolidado, vamos a la emisión cero”.

“Es importante explicarlo porque hasta asusta la pobreza intelectual de los analistas locales, porque uno ya no sabe si es ignorancia o mala fe”, disparó el líder libertario durante una entrevista a TN.

En torno al desembarco oficial en el Gobierno de Federico Sturzenegger, precisó que “la idea es tomarle juramento la semana que viene y luego enviaremos la ley de hojarascas, que básicamente es la eliminación de más de 100 leyes. Van al Congreso”.

“Se va a ocupar de desregulación y hacer una agenda más libre”, por lo que “son todas reformas estructurales de largo plazo”, acotó el jefe de Estado.

En tanto, confirmó que el Pacto de Mayo se firmará “en la vigilia del 8 al 9 de julio” y les agradeció a los gobernadores por el apoyo a la Ley Bases, que consideró que llegó porque “fueron asimilando” lo que las autoridades nacionales estaban proponiendo.

“Se dieron cuenta de que el resultado iba a ser un país mejor para todos y acompañaron. Yo les agradezco fuertemente a todos los que acompañaron en este proceso. El que quiera venir a la firma del Pacto, vendrá y el que no, no vendrá. Yo no voy a estar obligando a nadie”, agregó Milei.

También desestimó las críticas que recibe por sus sistemáticos viajes al exterior, al advertir que “muchos hablan, pero jamás tuvieron la posibilidad de estar” en su lugar y remarcó que “no es ningún chiste que te inviten a sentarte en la mesa del G7″.

Acto seguido, destaco que el PRO “ha sido un elemento extremadamente importante en la aprobación de las leyes, han acompañado sin fisura”, por lo que está “muy agradecido con muchos diputados de ese espacio”.

“Yo creo que vamos camino a una fusión de las fuerzas y si hoy fuéramos fusionados a una elección, estaríamos sacando el 56 % de los votos. Con lo cual, con la inflación más baja, la economía recuperándose y las calles en orden, estamos para hacer grandes cosas”, enfatizó.

Sobre la figura del expresidente Mauricio Macri reconoció que “es cierto que hace como dos semanas” que no hablan, pero es porque tuvo “una agenda muy intensa” por sus actividades en el exterior, pero destacó que no tiene “conflictos” con él, ya que ninguno de los dos tiene “una visión ególatra de las cosas”, por lo que trabajan “sin problemas”.

Caso Loan

“Nunca se le quitó el hombro a la investigación”, aclaró en primer término el Presidente sobre la búsqueda del niño Loan Peña, quien lleva casi tres semanas desaparecido.

“Patricia Bullrich trabajó hasta donde la dejaron, ahora se ampliaron las hipótesis y se trabaja sobre todas, se están haciendo todos los esfuerzos para encontrar a Loan”, anexó.

Luego indicó que “cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia hasta donde la dejaron, porque no es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso”.

“Aun así, en ningún momento se le quitó el hombro y cuando, para sacarse el problema de encima, se pasó a nivel federal, se va y se enfrenta. Hoy no se trabaja con una o dos hipótesis, sino que se amplió el número de hipótesis y se está trabajando en todas y se está haciendo un esfuerzo para encontrar a Loan a lo que dé”, finalizó.